В Ярославле на линейке школьник погнул сковородку

На глазах у всей школы 14-летний Марк Клиницкий показал свою силу
Фото: скриншот из видео
Вчера в стране отмечали День знаний. В школе № 3 в Ярославле на праздничной линейке школьник Марк Клиницкий и его двоюродный брат Илья поразили учеников и учителей силовым шоу. Восьмиклассник и его 18-летний брат на глазах у всех разрывали грелку, надув её как воздушный шарик, рвали цепи и колоды карт, скручивали арматуру, сковородки и ломали болты-глухари.
— Так силовое шоу «Железное Событие» в лице братьев Клиницких поздравило родную школу № 3 с Днём знаний, пожелав здорового образа жизни и сил в новом учебном году всем школьникам и учителям, также открыв своим выступлением социально-благотворительный проект «Добрая Сила», — рассказала мама школьника Елена Клиницкая.
В рамках этого проекта семья будет проводить соревнования в школах и детских домах, пропагандируя здоровый образ жизни.
Силовое шоу на школьной линейке
В прошлом году ярославские силачи решили установить мировой рекорд. Они попытались протащить на себе колесо обозрения, которое весит 220 тонн.