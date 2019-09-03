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В Ярославле на линейке школьник погнул сковородку

Восьмиклассник вместе с братом устроили силовое шоу

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На глазах у всей школы 14-летний Марк Клиницкий показал свою силу 

Фото: скриншот из видео

Вчера в стране отмечали День знаний. В школе № 3 в Ярославле на праздничной линейке школьник Марк Клиницкий и его двоюродный брат Илья поразили учеников и учителей силовым шоу. Восьмиклассник и его 18-летний брат на глазах у всех разрывали грелку, надув её как воздушный шарик, рвали цепи и колоды карт, скручивали арматуру, сковородки и ломали болты-глухари.

Силовыми трюками 18-летний Илья увлекся в апреле этого года

Силовыми трюками 18-летний Илья увлекся в апреле этого года

Порвал грелку за несколько секунд&nbsp;

Порвал грелку за несколько секунд 

— Так силовое шоу «Железное Событие» в лице братьев Клиницких поздравило родную школу № 3 с Днём знаний, пожелав здорового образа жизни и сил в новом учебном году всем школьникам и учителям, также открыв своим выступлением социально-благотворительный проект «Добрая Сила», — рассказала мама школьника Елена Клиницкая.

Ребята выступают вместе с родителями. В основном на спортивных соревнованиях или акциях за здоровый образ жизни&nbsp;<br>

Ребята выступают вместе с родителями. В основном на спортивных соревнованиях или акциях за здоровый образ жизни 

В рамках этого проекта семья будет проводить соревнования в школах и детских домах, пропагандируя здоровый образ жизни. 

Силовое шоу на школьной линейке

В прошлом году ярославские силачи решили установить мировой рекорд. Они попытались протащить на себе колесо обозрения, которое весит 220 тонн.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    3 сен 2019 в 17:57

    Сковородку то за шо, варвар?

    гость
    3 сен 2019 в 16:35

    Сила есть - ума не надо.

    Максим
    3 сен 2019 в 16:11

    Сковородки из фикс прайса я пачками рву, пусть советскую чугунную порвут )))