В Ярославле на линейке школьник погнул сковородку

На глазах у всей школы 14-летний Марк Клиницкий показал свою силу

Вчера в стране отмечали День знаний. В школе № 3 в Ярославле на праздничной линейке школьник Марк Клиницкий и его двоюродный брат Илья поразили учеников и учителей силовым шоу. Восьмиклассник и его 18-летний брат на глазах у всех разрывали грелку, надув её как воздушный шарик, рвали цепи и колоды карт, скручивали арматуру, сковородки и ломали болты-глухари.

Силовыми трюками 18-летний Илья увлекся в апреле этого года Фото: Елена Клиницкая

Порвал грелку за несколько секунд Фото: Елена Клиницкая

— Так силовое шоу «Железное Событие» в лице братьев Клиницких поздравило родную школу № 3 с Днём знаний, пожелав здорового образа жизни и сил в новом учебном году всем школьникам и учителям, также открыв своим выступлением социально-благотворительный проект «Добрая Сила», — рассказала мама школьника Елена Клиницкая.

Ребята выступают вместе с родителями. В основном на спортивных соревнованиях или акциях за здоровый образ жизни

Фото: Елена Клиницкая

В рамках этого проекта семья будет проводить соревнования в школах и детских домах, пропагандируя здоровый образ жизни.

Силовое шоу на школьной линейке