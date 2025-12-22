Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ

В разные периоды своей жизни Вадим Евгеньевич занимался авиаспоттингом и автопутешествиями по Зауралью, учил американских детей-бойскаутов, слушал The Beatles с учениками на уроках и давал им необычные задания Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Учитель английского языка Вадим Мазняк 30 лет преподавал в гимназии Кургана. В последние годы он находится в свободном плавании и занимается репетиторством — онлайн и офлайн. Педагог отмечает, что одаренность к освоению иностранных языков есть всего у 10% жителей Земли, а то и меньше, однако изучать их нужно всем, чтобы как минимум не попасть в казусную ситуацию. Зачем еще — учитель рассказал в авторской колонке для 45.RU.

Чтобы владеть иностранным языком на высоком уровне, нужен талант. Многие изучают иностранный язык, но лишь немногие владеют им на высоком профессиональном уровне. В то же время знание иностранного языка необходимо для общего развития.

Вадим Мазняк в своем домашнем кабинете Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Мне абсолютно непонятны заявления типа «Зачем учить язык? Есть же гугл-переводчик, другие приложения, которые тут же тебе всё переведут». Но, во-первых, не всегда есть рядом гугл-переводчик или интернет. А во-вторых, искусственный интеллект не переведет художественные произведения, особенно поэзию, так талантливо, как это передано автором.

Даже в ресторанном меню можно встретить курьезные дословные переводы. Например, «сосиска в тесте» переведено как «sausage in the test» или «sausage in the father-in-law». Компьютерные программы не учитывают многозначности слова, контекста, игры слов.

Идеальный жених, по мнению одной из учениц. Пример выполнения упражнения для запоминания английских мер — длины, веса, жидкостей и объема: «Опишите идеальный образ будущего мужа/жены, используя как можно больше английских мер» Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Часто можно услышать мнение, что в английском нет столько знаков препинания, сколько в русском языке, якобы какой в них смысл. Но и в английском языке тоже есть случаи, что если не поставишь запятую или поставишь ее не там, где нужно, то выражение приобретает совсем другой смысл. Один мужчина у себя на заборе повесил табличку «No dogs please» и не поставил запятую. Он имел в виду: «Пожалуйста, входите, но без собак». А без запятой перед словом «please» фраза приобрела философский смысл: «Собаки не доставляют удовольствия».

Неважно, есть ли талант к изучению языков, — заниматься этим нужно Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Ситуация из жизни: праздник День матери в школе. На сцену выходит девочка и начинает танцевать гимнастический номер с ленточкой под красивую мелодичную песню, и песня эта Bohemian Rhapsody группы Queen. Да, красивая мелодия, да, потрясающий голос Фредди Меркьюри, да, несколько раз четко и понятно звучит слово «мама», но песня-то о чем? Она, мягко говоря, неподходящая для концертного номера, посвященного маме.

Сейчас преподаватель занимается репетиторством Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

И на высоком уровне переводчики допускают ошибки. Вот, например, известная фраза Никиты Сергеевича Хрущева, адресованная западным послам на приеме в Москве: «Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне, мы вас похороним». Переводчик перевел дословно эту фразу, основанную на тезисе Маркса, что буржуазия порождает собственных могильщиков. И в дословном переводе в отрыве от контекста эта фраза приобрела совсем другое значение.

Для своих учеников Вадим Мазняк придумывает действительно нетривиальные задания Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

В 1995 году с Биллом Клинтоном встречался Борис Ельцин. Он сказал: «Вы провалились», имея в виду критику журналистов. А переводчик перевел ее так: «You had a disaster». Прямой смысл фразы: «У вас бедствие, катастрофа». Но в разговорном американском языке это выражение, мягко говоря, означает: «Вы обделались». Билл Клинтон, услышав это, смеялся до слез.

А еще изучение языков — это отличная профилактика деменции Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Я на своих занятиях постоянно привожу конкретные примеры, подтверждающие то, что знание английского языка помогает в разных сферах жизни — как в профессиональной деятельности, так и на бытовом уровне.

Сейчас очень много слов заимствуется из английского языка. Если вы знаете английский, то сможете разбираться в молодежном сленге: хейтер, лузер, кринж, краш, чилить; в офисном: менеджер, супервайзер. И даже сможете разбираться в сленге айти-служащих: девелопить, дебажить.

Иногда кажется, что не знать английский в нынешней действительности — это даже как-то неприлично Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

В эпоху глобализации невозможно без знания иностранного языка, особенно английского, ведь он самый распространенный в мире. Я занимался с людьми разных профессий: медиками, авиапилотами, нефтяниками. Они учили язык, чтобы следить за новыми передовыми технологиями и изобретениями в сфере их деятельности.

Элементы скаутской методики обучения тоже используются при обучении английскому языку Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Безусловно, чем раньше начать учить иностранный язык, тем лучше. И, конечно, выучить его легче всего, если находишься в этой языковой среде, — язык окружает тебя, он везде: в доме, на улице, в общественном транспорте, в магазине. И создается впечатление, что знания приходят сами по себе. Но если английский язык изучается как иностранный здесь, в России, индивидуально с педагогом или в школе, то, конечно, решающую роль в успешном овладении языком играют три фактора: профессионализм педагога, регулярная самостоятельная работа ученика и мотивация.

Погрузиться в языковую среду можно, никуда не уезжая. Но понадобится действительно талантливый педагог и мощная мотивация Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Мой педагог Александр Владимирович Спичкин, основоположник медиаобразования в Кургане, всегда говорил, что необходимо на занятиях как использовать медийные материалы, так и создавать игровые ситуации, мотивирующие речевую деятельность на английском. Язык — это средство коммуникации. И никто не начнет разговаривать, пока нет потребности в общении.

И это должна быть не псевдоречевая ситуация. Упражнения наподобие таких, как описание картинки, которую прекрасно видит и сам учитель, и весь класс, не являются упражнениями, мотивирующими на речевое общение, впрочем, как и вызубренный наизусть текст. Занятия должны включать такие упражнения, как просмотр видеофрагмента без звука, а потом предложить ученикам ответить на вопросы, одновременно анализируя визуальный ряд, или прослушивание аудиофрагмента, например телефонного разговора, но на записи слышно голос только одного собеседника, и необходимо, ориентируясь на его фразы, представить и воспроизвести то, что говорит второй собеседник.

Музыка — отличный инструмент для изучения языка Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Я могу и песню включить на уроке или после занятий отправить ее ученику, так как в ней есть изучаемое нами слово, фразеологизм или устойчивое выражение, ведь в песнях как раз и присутствует живой разговорный язык. Песни не сочиняются книжным канцелярским языком.

Преподаватель может и поддержать мотивацию ученика, и уронить ее Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Я убежден, что ученика не стоит наказывать за его несовершенный ответ, как это часто бывает в школе, когда учитель ставит невысокую оценку ученику, объясняя это тем, что допущено много ошибок. Это только развивает боязнь говорить, и появляется желание промолчать, чтобы не допустить ошибок. Проще списать, воспользоваться ИИ при выполнении домашнего задания и так получить отлично. Ученик достоин похвалы даже за маленькие победы. Только так можно повысить заинтересованность в изучении любого предмета, а не только иностранного языка!

Вадим Мазняк