А голову вы дома не забыли? Собираем портфель для учеников 1–4-х классов: что в нем должно быть

Чтобы не набрать в магазине ничего лишнего, сохраните нашу простую, но исчерпывающую инструкцию Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Для родителей август — особенно жаркий сезон. Ведь надо собрать ребятню в школу. И главное — ничего не забыть. Это старшеклассники могут ходить с пакетом, парой тетрадок и ручек, а для учеников начальных классов важно, чтобы всё было под рукой. Но что входит в это «всё»? Если с формой, сменной обувью и спортивным костюмом в принципе понятно, то в канцелярии можно просто потеряться. Чтобы спасти ситуацию, стоит заранее составить список необходимого школьнику для 1–4-го класса.

Что должно быть в пенале школьника

Первым делом давайте выберем сам пенал. Лучше всего не брать каких-то кофров, а выбрать простой мягкий чехол на молнии. Он более компактный, и в него поместится всё необходимое.

Выбрав пенал, переходим к полке, где лежат синие шариковые ручки . Нам нужны ручки с самыми обычными стержнями, но такими, которые при письме не царапают бумагу. От механических моделей лучше сразу отказаться, так же, как и от украшенных — будет отвлекать. В области хвата желательна резинка. Можно дополнить ручками других цветов.

Простые карандаши . Для школьника начальных классов следует выбрать правильную мягкость. Оптимальным будет вариант с пометкой ТМ или HB. Обозначают они одно и то же — среднюю плотность грифеля (твердо-мягкие). Такой карандаш будет медленнее стираться, линии получатся аккуратнее, и им проще пользоваться.

Ластик следует брать мягкий на ощупь. Сине-красные варианты не самые лучшие и быстро ломаются. Качественная резинка имеет сероватую окраску и очень мягкая. Она легко сотрет карандаш, не повреждая бумагу.

Точилка . Этот инструмент может потребоваться в любой момент, поэтому стоит выбирать компактную модель. Но лучше всего с боксом для стружки, так как в классе может быть сложно ее отнести к урне во время урока, а складывать на парте неприлично.

Линейка для школьника начальных классов больше 15–20 см вряд ли потребуется. Лучше всего подобрать так, чтобы линейка вошла в пенал и тот легко застегнулся. Если принято решение взять подлиннее, то класть ее в пенал будет неудобно.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Важно выбирать качественные предметы без каких-либо игровых элементов. Любая бирюлька может отвлекать ребенка от учебного процесса.



Что должно быть в портфеле ученика 1–4-х классов

Портфель должен быть достаточно вместительным, чтобы в него вошли и пенал, и учебники, но выбор конкретной модели остается за родителями. Папка — не менее важный элемент, так как именно в ней следует переносить тетради и альбомы, чтобы они не мялись. Лучше всего взять два варианта — небольшой для тетрадей и отдельный для альбома.



Также нужны тетради 12–18 листов в линию и в клетку, не менее 10 штук каждого вида. Конкретный образец линии стоит уточнить у классного руководителя.

Подставка для книг . Лучше, если это будет металлическое изделие, которое прослужит дольше. Пластиковые элементы достаточно хрупкие и, в случае некоторой неаккуратности, ребенок может сломать их.

Комплект обложек для учебников и рабочих тетрадей. Лучше всего брать плотные прозрачные варианты, которые не будут разорваны еще при попытке натянуть их на книги.

В качестве комплекта также стоит взять несколько общих тетрадей с большим количеством листов. Для 1–4-го класса будет достаточно 48. Оптимально, чтобы бумага была немелованной.



И конечно же, про дневник не забудьте.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Что нужно для уроков технологии и изо

Дополнительно для уроков изобразительного искусства и технологии нужно приобретать свои расходники. Для ученика 1–4-х классов обычно требуется:



альбом для рисования;

комплект цветных фломастеров;

комплект цветных карандашей;

краски акварельные;

набор гуаши;

набор кисточек (№ 2, 4, 6);

стакан-непроливайка;

цветная бумага;

цветной и белый картон;

клей в стике или ПВА;

кисть для клея;

ножницы;

пластилин и доска к нему.

Рекомендуют дополнительно приобрести фартук и нарукавники. Они позволят уберечь одежду от пятен при работе с красками и пластилином.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы