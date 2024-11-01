«Подрывает доверие к взрослым»: психолог — о камерах в школьных туалетах

Психолог рассказала, как наличие камер в школьных туалетах может отразиться на детской психике Источник: Мария Романова / Городские порталы











На фоне скандала из-за ярославской школы, в которой установили камеры в туалете, возник спор о необходимости контроля за тем, что происходит за дверями уборной. Мол, не все школьники — прилежные ученики, зачастую, как считают наши читатели, в туалетах происходят драки и другие хулиганства. Мол, камеры могут подобное предотвращать.

Что за скандал Узнать Напомним, ученики школы № 4 имени Некрасова в Ярославле пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на наличие камер в туалетах для мальчиков. В самой школе объяснили, что их установили для предотвращения хулиганства, а угол обзора не охватывал зону писсуаров.



После публикаций в СМИ прокуратура вынесла представление директору, свою проверку также начал детский омбудсмен Михаил Крупин. Мы узнали мнения родителей и именитых ярославцев по этому поводу, подробнее читайте в большом разборе. Отметим, что после внимания прессы в школе пообещали демонтировать камеры.

Однако не будем забывать, туалет в первую очередь — место для справления нужны, и не каждому будет комфортно заниматься естественным делом под объективом. Более того, для кого-то подобный надзор может нанести вред или даже оставить психотравму.

Мы узнали у педагога-психолога первой квалификационной категории Алены Ивановой из Ярославля, как наличие камер в столь интимном помещении может повлиять на детскую психику.

Как видеокамеры могут отразиться на психике

По словам эксперта, туалет должен быть зоной, где ребенок может почувствовать себя в безопасности и спокойно справлять естественные потребности без чувства тревожного контроля.

— Камера в таких местах нарушает границы личного пространства и формирует у детей неправильные представления о праве на частную жизнь. Самое очевидное последствие — чувство дискомфорта и тревожности. Дети могут начать чувствовать, что их личные границы игнорируются, что формирует у них неправильное восприятие своих прав, — объяснила педагог-психолог.

Такое чувство может перерасти в хронический стресс и даже в длительное ощущение недоверия к окружающим, что, в свою очередь, мешает детям быть открытыми и уверенными в себе.

— Часто это подрывает также доверие к взрослым в целом — к учителям, воспитателям, родителям. Кроме того, контроль, который не обоснован или не имеет веской причины, снижает у детей ощущение автономности, нарушая их представления о том, что является допустимым. Это может стать причиной последующего страха перед авторитетными фигурами и формировать у ребенка стереотипы о том, что контроль необходим везде и всегда, — добавила Алена Иванова.

Как ребенку объяснять границы

Эксперт также дала совет, как говорить с ребенком о его правах и личных границах.

— Сложная тема, связанная с правами, может быть объяснена ребенку просто и с опорой на понятные для него ситуации. Можно использовать такие формулировки: «У каждого человека есть свое личное пространство. Например, дома у нас есть двери, которые мы закрываем, когда хочется уединиться. В школе тоже важно, чтобы у тебя была возможность побыть наедине», «Поставить камеру там, где ты хочешь быть один, например в туалете, — это не совсем правильно. Это нарушает твое право на комфорт и личное пространство», — объяснила она.

Психолог советует рассказать детям о праве на уединение: «Это пространство только твое, и оно нужно, чтобы ты чувствовал себя спокойно и в безопасности».

Как объясняет специалист, детям важно ощущать защищенность в своих границах, чтобы развивать чувство уверенности, самостоятельности и доверия к миру. Наблюдение в таких местах может подорвать их уверенность, вызвать тревожность и создать впечатление, что личное пространство не заслуживает защиты.