Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки

Лебедев Денис Руководитель отдела «Бизнес»

Уроки и родительские собрания — это два совершенно разных явления природы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Сенсацией, чтобы не сказать скандалом, завершилось первое заседание Всероссийского родительского комитета. Один из родителей, экс-мэр Грозного, экс-глава Правительства Чечни, а теперь помощник главы федерального правительства Муслим Хучиев сразу зашел с козырей: предложил отменить в школе теорию Дарвина.



Как человек, переживший большое количество родительских собраний, причем с обеих сторон, и много общавшийся с родительскими комитетами в разных ипостасях, со всей ответственностью заявляю: ничего нового или удивительного сегодня Муслим Хучиев не сказал. Как и любой нормальный учитель в такой ситуации, ведущий собрания министр просвещения Сергей Кравцов отреагировал ровно так, как и должен был. То есть никак.



Спорить, аргументировать, хвататься за сердце и уж тем более расстраиваться в такой ситуации — это даже не бессмысленно, а… ну… как, допустим, кто-то испортил воздух прилюдно, а культурный человек просто сделает вид, что ничего не случилось. Любой учитель знает: если в такой ситуации реагировать как-то иначе, ты получишь шум и гам и поток несмешных шуток на час. Обязательно дойдет до ругани. Но никакого конструктива здесь ждать не следует.



У Муслима Хучиева есть серьезный аргумент. Он не против науки в целом, ведь он всё же человек образованный, с тремя высшими образованиями (журналист в МГУ, управленец и экономист в РАНХиГС). Его как раз беспокоит научная сторона вопроса.

— Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать, — пояснил помощник премьер-министра РФ. — Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» (Цитата по РБК. — Прим. ред.)



Муслим Хучиев внес свое предложение не потому, что он хулиган. Тут, скорее, наоборот, образ умненького мальчика, который где-то прочитал в умной книге какую-то светлую мысль, идущую несколько вразрез, как ему кажется, с тем, что написано в учебнике. Теперь он, стремясь привлечь внимание любимого учителя, с пубертатной уверенностью и напором неофита пытается доказать, например, что Евгений Базаров в «Отцах и детях» — вовсе не положительный пример бунтаря и человека нового типа, а самый что ни есть хамло и убогий дурак.



Так-то учитель знает, что ответить на такой «тейк». Он его слышит ни капельки не в первый раз и уже много раз отвечал на него. Но у него задача — изложить материал урока в отведенные 45 минут. По плану на «обсуждение в классе» отводится пять минут. А разговор с умненьким мальчиком приведет лишь к тому самому шуму, гаму и ругани до самого звонка. Так что правильной реакцией тут будет не спорить, а ласково предложить мальчику написать эту «свежую» теорию в отдельном эссе на дополнительный балл.



Но вот беда. Уроки и родительские собрания — это два совершенно разных явления природы. И стратегии на них у учителей вынужденно очень разные. Они не могут поставить родителям двойку. Не могут написать замечание в дневник. Послать к директору или выгнать из класса.



Большинство подавляющих беспорядки приемов, которых достаточно в арсенале современного учителя, тут не работают. Можно использовать только грязные вещи, вроде науськивания тайком части класса на неугодного. Если знать о выходке заранее, можно договориться с лояльной партией, чтобы они подавляли бунтовщика. Можно, в конце концов, нахамить, чего совершенно не стоит делать с учениками.



Но тут вступают в силу социальные аспекты. Хамить помощнику премьер-министра РФ и экс-мэру Грозного — даже если он говорит совершенно неправильные вещи — штука такая… Ну, например, я бы не стал. Надо как-то по-другому.



Вообще, учителя на родительских собраниях постоянно слышат разные предложения. Их можно игнорировать. А можно принимать близко к сердцу. Если выбирать второе, оно скоро не выдержит. Всё же большинство учителей — люди тонкой душевной организации.



То, что на Всероссийском родительском совете выдвинули предложение убрать теорию Дарвина из учебников, — это вообще не кринж, а нормис. Я могу со всей ответственностью заявить: практически на каждом родительском собрании учителя получают примерно такие вот предложения.



История с теорией Дарвина — это тоже очень частая тема на родительских собраниях. Муслим Хучиев тут даже не в первой сотне, кто о таком говорит. И ровно с теми же аргументами: «Все знают, что это ошибочная теория».



Еще один из самых частых подобных тезисов — не проходить на уроках главы 40 и 41 из учебника биологии за 9-й класс. Это просто классика. Вы, конечно, понимаете, о каких главах идет речь и каковы аргументы таких предлагальщиков. С такой инициативой родители на собраниях выступают очень часто, и каждый из них при этом думает, что никто до него до такого не додумался и вот только он сейчас и донесет голос истины и морали до всей системы образования.



Очень часто историкам предлагают поменьше внимания уделять истории Западной Европы, а побольше изучать то, что происходило у нас. Еще одно классическое предложение — к учителям физкультуры: вместо вот этих всех кувырков и лазаний по канату просто дать детям мяч, чтобы они гоняли в футбол. В топе также предложение отказаться от изучения какого-то произведения из программы по литературе. От «Ромео и Джульетты» до Солженицына.



Есть и более уникальные предложения от родителей.



Мне как-то на собрании предложили больше не учить детей английским временам. То есть, в принципе, английскому учить, а временам — нет. Да, потому что они слишком трудные.



Еще наш историк, мой коллега, рассказал, как ему один папа на полном серьезе предложил больше не рассказывать детям про революцию 1917 года, потому что там все не так однозначно. Это не шутка, это правда. Аргументация такая: вырастут, сами разберутся. На вопрос, мол, им же на ЕГЭ это сдавать, был ответ — кому нужно, пусть с репетитором готовятся, а мой ребенок историю сдавать не будет, ему не надо.



А по поводу химии было совершенно серьезное — я подчеркиваю, тут ни слова шутки — исключить несколько параграфов из курса органической химии, чтобы дети не узнавали, как синтезировать наркотики. Сейчас не вспомню, какие именно были параграфы, но мама там реально хорошо подготовилась к этому предложению и сыпала формулами. Химичка выпадала в осадок.

