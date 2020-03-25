Какие выплаты пообещал Путин детям, ветеранам и безработным

Сегодня Владимир Путин в прямом эфире обратился ко всем россиянам в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом в стране. Глава государства объявил нерабочей целую неделю, отложил голосование за поправки в Конституцию и пообещал финансовую поддержку всем, кто окажется в трудной ситуации из-за проблем, которые вызвала новая инфекция.
С апреля по июнь всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут дополнительно выплачивать по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет.
Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.
75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла выплатят раньше обычного — уже в апреле.
Все социальные пособия и льготы в ближайшие шесть месяцев должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок и хождений по инстанциям. Например, если семья имеет право на льготы по ЖКХ, ей не надо будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать такую поддержку.
До конца года выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц.
Максимальное пособие по безработице увеличат с
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам 25 марта