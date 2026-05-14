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Экономика Порядок начисления пенсий изменился: кого коснутся новые правила

Порядок начисления пенсий изменился: кого коснутся новые правила

Для некоторых день стажа приравняют к трем

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Изменения коснутся сразу нескольких категорий пенсионеров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИзменения коснутся сразу нескольких категорий пенсионеров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Изменения коснутся сразу нескольких категорий пенсионеров

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Правительство изменило порядок начисления пенсий. Разбираемся, что именно поменялось и кого коснутся новые правила.

Изменения затронут военных, добровольцев, сотрудников МВД, пожарных, работников уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Об этом говорится в документе правительства. В стаж для пенсии теперь включат и время работы в добровольческих отрядах. В некоторых случаях такие периоды учтут в льготном порядке.

Если доброволец напрямую участвовал в боевых действиях, каждый такой день засчитают за три. Так же поступят и с временем лечения в госпиталях после ранения, контузии, увечья или болезни, полученных из-за участия в боевых действиях.

Один день службы в добровольческом отряде засчитают за два дня, если речь о контртеррористических операциях на территориях с правовым режимом КТО. Учтут время от начала действия режима до его отмены. Аналогично засчитают и лечение после ранения при таких операциях.

Кроме того, правительство уточнило правила для военных прокуроров, пишет РИА Новости. Им засчитают время, когда они оставляли службу в прокуратуре из-за мобилизации или военного контракта в период мобилизации или военного положения. Также учтут и периоды, когда прокурор уходил добровольцем выполнять задачи армии или Росгвардии.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Пенсия Выплаты и пособия Выслуга Правительство
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