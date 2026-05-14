Порядок начисления пенсий изменился: кого коснутся новые правила

Изменения коснутся сразу нескольких категорий пенсионеров Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Правительство изменило порядок начисления пенсий. Разбираемся, что именно поменялось и кого коснутся новые правила.

Изменения затронут военных, добровольцев, сотрудников МВД, пожарных, работников уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Об этом говорится в документе правительства. В стаж для пенсии теперь включат и время работы в добровольческих отрядах. В некоторых случаях такие периоды учтут в льготном порядке.

Если доброволец напрямую участвовал в боевых действиях, каждый такой день засчитают за три. Так же поступят и с временем лечения в госпиталях после ранения, контузии, увечья или болезни, полученных из-за участия в боевых действиях.

Один день службы в добровольческом отряде засчитают за два дня, если речь о контртеррористических операциях на территориях с правовым режимом КТО. Учтут время от начала действия режима до его отмены. Аналогично засчитают и лечение после ранения при таких операциях.