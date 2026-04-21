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Экономика Тарифы за коммуналку поднимают необоснованно: что поручил Путин

Тарифы за коммуналку поднимают необоснованно: что поручил Путин

По словам президента, рост цен часто происходит бесконтрольно

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С начала года россияне начали больше платить за ЖКУ | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUС начала года россияне начали больше платить за ЖКУ | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С начала года россияне начали больше платить за ЖКУ

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко контролировать рост тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом он сказал во время встречи с представителями муниципального сообщества 21 апреля.

По словам президента, важно не допускать необоснованного роста цен, который часто встречается в системе жилищного хозяйства.

«Организациям, которые возникают на основе инициатив граждан, мы им помогаем, и нужно помогать, но при этом, безусловно, нужно и контролировать, чтобы не произошло то, о чем вы сказали: чтобы тарифы не задирались так, как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства или по очень многим направлениям в системе обслуживания людей — там тариф начинает расти», — сказал Путин.

Отметим, что с 1 марта 2026 года правила оплаты ЖКУ изменились. Крайний срок внесения платы перенесли с 10-го на 15-е число месяца. Рассчитаться за ЖКУ за март можно до 15 апреля, а платежки должны поступить людям не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

Если вы заметили, что коммунальные услуги оказывают некачественно, то имеете право потребовать перерасчета. О том, как это сделать, рассказали в инструкции.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
40
Гость
22 апреля, 13:11
Оп-па! Это как же это в стране, которой ты правишь больше четверти века необоснованно поднимают тарифы?! 🤡🤮
Гость
22 апреля, 09:46
Что значит «необоснованно»? Не понимаю претензии лица, самолично подписавшего закон о ежегодной индексации тарифов, на основании которого эти тарифы и повышаются... Он считает, что подписанный им закон необоснованный? По-моему, тут очень сильно запахло клиникой... Или человек не в состоянии отвечать за свои действия и считает, что кто-то другой виноват в том, что он подписал?
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Гость
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