Тарифы за коммуналку поднимают необоснованно: что поручил Путин

С начала года россияне начали больше платить за ЖКУ Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко контролировать рост тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом он сказал во время встречи с представителями муниципального сообщества 21 апреля.

По словам президента, важно не допускать необоснованного роста цен, который часто встречается в системе жилищного хозяйства.

«Организациям, которые возникают на основе инициатив граждан, мы им помогаем, и нужно помогать, но при этом, безусловно, нужно и контролировать, чтобы не произошло то, о чем вы сказали: чтобы тарифы не задирались так, как это иногда у нас, к сожалению, бывает в системе жилищного хозяйства или по очень многим направлениям в системе обслуживания людей — там тариф начинает расти», — сказал Путин.

Отметим, что с 1 марта 2026 года правила оплаты ЖКУ изменились. Крайний срок внесения платы перенесли с 10-го на 15-е число месяца. Рассчитаться за ЖКУ за март можно до 15 апреля, а платежки должны поступить людям не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.