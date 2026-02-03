Соседи не платят за коммуналку, и счета растут у вас? Разбираемся в реальных причинах и способах это исправить

С заядлыми должниками обязана разбираться УК Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Существуют распространённые мифы о том, откуда берутся суммы в счетах за коммуналку. Один из них, что мы переплачиваем за должников-соседей. В чем именно дело и кто в этом виноват, разобрали в нашем материале.

Можно ли заставить платить за чужой долг

Первый и самый важный ответ дает жилищное законодательство. Юрист, преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин объяснил Городским медиа, как работает система.

«Каждый собственник самостоятельно исполняет обязанность по внесению платы и не отвечает по обязательствам других собственников. Это прямое правило статьи 162 Жилищного кодекса РФ», — сказал Антон Палюлин.

Это означает, что персональный долг жильца за его квартиру нельзя просто «раскидать» по подъезду. Минстрой РФ также подтверждал в своих разъяснениях: задолженность за потребленные ресурсы, в том числе на общие нужды, не распределяется между жильцами.

«Законные инструменты воздействия на должника — прерогатива управляющей компании и поставщиков ресурсов: начисление пеней, ограничение услуг, судебное взыскание», — добавил Палюлин. Самодеятельность соседей здесь незаконна.

Почему растут платежи

Увеличение сумм в квитанциях связано не с перераспределением чужих долгов, а с особенностями расчета общедомовых нужд (ОДН), указывает эксперт по стратегическому управлению ISC Consulting Илья Рыбальченко.

«Проблема не в том, что вам начисляют чужой долг, а в том, что ОДН часто считают непрозрачно», — сказал эксперт в беседе с Городскими медиа.

ОДН — это общедомовые нужды, затраты на свет в подъездах, работу лифта и насосов. Они рассчитываются на весь дом. Если в доме есть потери из-за старых сетей, протечек, неисправных приборов учета или незаконных подключений, эти потери распределяются на всех собственников в виде увеличенного счета.

По словам Рыбальченко, бездействие управляющей компании по взысканию долгов лишь усугубляет ощущение несправедливости, но не является прямой причиной роста сумм.

Что делать жильцам

Проблема долгов — это не про «плохих соседей», а про слабую систему управления домом, подчеркивает Илья Рыбальченко. Это лечится не эмоциями, а правилами, контролем и ответственностью. Как добиться справедливости: