Соседи не платят за коммуналку, и счета растут у вас? Разбираемся в реальных причинах и способах это исправить

Существуют распространённые мифы о том, откуда берутся суммы в счетах за коммуналку. Один из них, что мы переплачиваем за должников-соседей. В чем именно дело и кто в этом виноват, разобрали в нашем материале.
Можно ли заставить платить за чужой долг
Первый и самый важный ответ дает жилищное законодательство. Юрист, преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин объяснил Городским медиа, как работает система.
«Каждый собственник самостоятельно исполняет обязанность по внесению платы и не отвечает по обязательствам других собственников. Это прямое правило статьи 162 Жилищного кодекса РФ», — сказал Антон Палюлин.
Это означает, что персональный долг жильца за его квартиру нельзя просто «раскидать» по подъезду. Минстрой РФ также подтверждал в своих разъяснениях: задолженность за потребленные ресурсы, в том числе на общие нужды, не распределяется между жильцами.
«Законные инструменты воздействия на должника — прерогатива управляющей компании и поставщиков ресурсов: начисление пеней, ограничение услуг, судебное взыскание», — добавил Палюлин. Самодеятельность соседей здесь незаконна.
Почему растут платежи
Увеличение сумм в квитанциях связано не с перераспределением чужих долгов, а с особенностями расчета общедомовых нужд (ОДН), указывает эксперт по стратегическому управлению ISC Consulting Илья Рыбальченко.
«Проблема не в том, что вам начисляют чужой долг, а в том, что ОДН часто считают непрозрачно», — сказал эксперт в беседе с Городскими медиа.
ОДН — это общедомовые нужды, затраты на свет в подъездах, работу лифта и насосов. Они рассчитываются на весь дом. Если в доме есть потери из-за старых сетей, протечек, неисправных приборов учета или незаконных подключений, эти потери распределяются на всех собственников в виде увеличенного счета.
По словам Рыбальченко, бездействие управляющей компании по взысканию долгов лишь усугубляет ощущение несправедливости, но не является прямой причиной роста сумм.
Что делать жильцам
Проблема долгов — это не про «плохих соседей», а про слабую систему управления домом, подчеркивает Илья Рыбальченко. Это лечится не эмоциями, а правилами, контролем и ответственностью. Как добиться справедливости:
Требуйте прозрачности. УК обязана предоставлять детальные расшифровки начислений по ОДН.
Ищите и устраняйте «дыры». Инициируйте проверку сетей и приборов учета. Найти, что раздувает ОДН, стратегически важнее, чем гоняться за одним должником.
Контролируйте УК. Требуйте от управляющей компании четкой работы по взысканию долгов через законные процедуры.
Используйте свои права. Если УК бездействует, это повод для жалоб и обсуждения смены управления.