Где разрешили купаться в Анапе: в список попали десятки пляжей

Еще 18 пляжей Краснодарского края проходят проверку Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Анапе для купания открыли уже 49 пляжей. Однако это далеко не все пляжи курорта Краснодарского края, более 10 из них до сих пор проходят проверку.

«Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу», — говорится в сообщении по итогам заседания правкомиссии с вице-премьером Виталием Савельевым.

Кроме того, на курорте продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Дополнительный слой чистого песка на пострадавших от мазута анапских пляжах, до сих пор отсыпают. Работу контролирует Роспотребнадзор.

Таким образом власти хотят «восстановить» 12 километров береговой линии — это практически вся пляжная полоса от центра Анапы до конца Витязево.

Вместе с этим ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Недавно сотрудники ведомства обследовали пробы морской воды. Там уточнили, что все результаты «соответствуют нормам». Всего Роспотребнадзор выдал 258 санэпидзаключений.