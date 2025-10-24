В Анапе предупредили о новом мазутном пятне. Какая сейчас обстановка на пляжах — фото

Мазут снова заполонил пляжи Анапы Источник: MoreOz / T.me

23 октября в Анапе у берега вновь стали создавать защитные песчаные валы, которые только недавно демонтировали. Об этом сообщают наши коллеги из 93.RU. Дело в том, что спутниковый снимок показал крупное пятно в море, приближающееся к берегу. В оперштабе сообщили, что это могут быть нефтепродукты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на берег идет 900 тонн мазута.

Местные жители с опаской ждали, что будет на побережье утром 24 октября. Все помнят те страшные кадры от 17 декабря 2024 года, где берег покрыт мазутом. Но, как рассказывают блогеры, пока повторения декабрьского сценария нет. В материале показываем, что сейчас на пляже Черного моря.

«На берегу мы имеем высев старого мазута, потому что он не течет, пластилинообразной формы. В волне вижу небольшие черные точки, но крупных кусков плывущих не наблюдаю, как и на поверхности моря», — рассказал местный блогер Юрий Озаровский из Благовещенской.

При этом в районе автокемпинга «Жара» всё в той же Благовещенской консистенция мазута иная.

В октябре 2025 года в районе автокемпинга заметили следы жидкого мазута Источник: MoreOz / T.me

«При сегодняшнем направлении ветра угроза от Витязево и до поселка Волна. От Анапы до Витязево не должно быть ничего», — говорит блогер Макс Анапский.

Анапчанин Андрей Маковозов с утра показал пляж Афалина в районе Витязево. По его словам, пока ничего критичного.

«Новых выбросов я здесь не обнаружил и это радует, с утра тёплая погода без ветра, море тоже спокойное», — рассказал Маковозов.

Так выглядят берега Черного море в районе Витязево Источник: makovozovy / T.me

Также нет выбросов на центральном пляже Анапы, но всё равно там продолжают создавать защитный вал из песка и ров.

На пляже в Анапе начали создавать защитный вал из песка Источник: maksanapskii /T.me