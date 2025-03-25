НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Весна Обмеление Волги В Ярославской области введен «оранжевый» уровень опасности из-за обмеления Волги

В Ярославской области введен «оранжевый» уровень опасности из-за обмеления Волги

Публикуем ответ Росгидрометцентра

4 919
8 комментариев
В Ярославской области на фоне обмеления рек введен «оранжевый» уровень погодной опасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области на фоне обмеления рек введен «оранжевый» уровень погодной опасности | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области на фоне обмеления рек введен «оранжевый» уровень погодной опасности

Источник:

На территории Ярославской области на три дня введен «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне обмеления рек. Как предупредили в Росгидрометцентре, до 28 марта в регионе будет сохраняться маловодье.

«В связи с сохраняющимися низкими сбросными расходами воды с Рыбинского водохранилища на реке Волге, на участке Горьковского водохранилища от Рыбинска до Ярославля уровень воды в период по 28 марта будет колебаться в районе отметки опасного явления „Низкая межень“ с возможностью её повторного достижения», — указали в Росгидрометцентре 25 марта.

Согласно информации метеорологов, «оранжевый» означает опасную погоду, когда имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

При этом в регионах-соседях обстановка на Волге стабильна. «Желтый» уровень погодной опасности в Костромской, Владимирской и Московской областях введен на фоне усиления ветра 25 марта.

Из-за обмеления Волги в Ярославской области введен «оранжевый» уровень погодной опасности | Источник: Росгидрометцентр / meteoinfo.ruИз-за обмеления Волги в Ярославской области введен «оранжевый» уровень погодной опасности | Источник: Росгидрометцентр / meteoinfo.ru

Из-за обмеления Волги в Ярославской области введен «оранжевый» уровень погодной опасности

Источник:

Как ранее объяснял научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, обмеление реки связано с малоснежной зимой и малым количеством осадков.

На фоне этого природного явления на дне Волги в Ярославле и Рыбинске показались затопленные объекты, в частности старинный водозабор, затонувшая баржа, остов причала и горы мусора.

ПО ТЕМЕ
Обмеление Волга Росгидрометцентр Оранжевый уровень опасности Погода
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
18 часов
Чиновники (дочки-сыночки) думают что их это не коснётся. Уровень жизни снижается (производства закрываются). Ой как коснётся всех. Туризм не поможет. Не куда ехать. Надо любить свою Родину.
Гость
25 марта, 14:06
"Река Волга является символом России. При этом уже несколько лет она не только находится во главе списка самых грязных рек страны, полным ходом идет обмеление. Осенью 2023 года уровень воды в реке Волге оказался очень низким. К концу октября запасы гидроресурсов в водохранилищах Волжско-Камского каскада оказались на 29% ниже среднегодовых значений. Проблема обмеления Волги обусловлена изменением климата, понижением уровня Каспийского моря. Снижается численность рыб, меняется их миграционный путь и условия нереста, ухудшается качество питьевой воды в регионе. К тому же обмеление грозит промерзанием водоёма зимой. В данный момент работа дамб и ГЭС является одной из главных причин проблемы. Происходит неравномерный, недостаточный либо избыточный сброс воды. Астраханская область уже столкнулась с проблемой пересыхания берегов и прилежащих рек. В связи с чем село Бирюковка постепенно лишается реки, она в ближайшие годы пересохнет полностью. Жители уже столкнулись с проблемами водоснабжения."
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление