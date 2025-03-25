В Ярославской области введен «оранжевый» уровень опасности из-за обмеления Волги

В Ярославской области на фоне обмеления рек введен «оранжевый» уровень погодной опасности Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На территории Ярославской области на три дня введен «оранжевый» уровень погодной опасности на фоне обмеления рек. Как предупредили в Росгидрометцентре, до 28 марта в регионе будет сохраняться маловодье.

«В связи с сохраняющимися низкими сбросными расходами воды с Рыбинского водохранилища на реке Волге, на участке Горьковского водохранилища от Рыбинска до Ярославля уровень воды в период по 28 марта будет колебаться в районе отметки опасного явления „Низкая межень“ с возможностью её повторного достижения», — указали в Росгидрометцентре 25 марта.

Согласно информации метеорологов, «оранжевый» означает опасную погоду, когда имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба

При этом в регионах-соседях обстановка на Волге стабильна. «Желтый» уровень погодной опасности в Костромской, Владимирской и Московской областях введен на фоне усиления ветра 25 марта.

Из-за обмеления Волги в Ярославской области введен «оранжевый» уровень погодной опасности Источник: Росгидрометцентр / meteoinfo.ru











Как ранее объяснял научный сотрудник Института биологии внутренних вод РАН Игорь Шляпкин, обмеление реки связано с малоснежной зимой и малым количеством осадков.