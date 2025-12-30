«Эти две секунды — наш звездный час». Российские молодожены случайно попали в кино — фильм с их участием победил в Париже

Новосибирцы в день свадьбы случайно попали в кадр фильма Источник: NGS.RU

Наталья и Евгений Петровы из Новосибирска не думали, что окажутся на большом экране, тем более в день своей свадьбы. Но судьба преподнесла им подарок, который теперь станет отличной семейной историей для детей и внуков. В июле 2024 года после церемонии бракосочетания молодожены отправились на фотосессию — туда же, где съемочная группа новосибирских кинематографистов работала над одной из сцен своего романтического короткометражного фильма. Звезды сошлись, и супруги Петровы попали в кадр в одной из сцен. Короткометражка победила на международном кинофестивале, а зрители и критики отметили жениха и невесту, которые появились в кадре всего на пару секунд. Неголливудская история о чудесах кино — в материале NGS.RU.

Киносвадьба

Молодожены появляются в кадре всего на пару секунд, но привлекли к себе внимание на фестивалях Источник: Екатерина Ивантеева

Свадьба — дело серьезное, и для многих остается одним из важнейших событий на всю жизнь. Для Натальи и Евгения Петровых день бракосочетания запомнится не только торжеством, фотосессией и стартом их совместной жизни: судьба преподнесла молодоженам необычный подарок и увековечила день их бракосочетания на долгие годы.

Во время прогулки в день свадьбы молодожены случайно попали в объектив кинокамеры. В июле 2024 года в Новосибирске проходили съемки короткометражного фильма «Узоры влюбленности» местного режиссера Екатерины Ивантеевой. В центре сюжета — любовный треугольник.

Создатели фильма нашли случайных актеров после публикации НГС Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

И волею судеб молодая пара в свадебных нарядах попала в кадр и гармонично вписалась в мизансцену и контекст короткометражки.

«Если честно, мы не думали, что это как-то усилит фильм. Там был хороший проезд, и мы подумали: „О, ну и неплохо, что там есть молодожены, потому что наш главный герой влюблен в героиню“. И мы это оставили, — поделилась режиссер картины Екатерина Ивантеева. — Позже практически на каждом втором фестивале нам критики либо люди, которые смотрели, говорили: „Ой, всё-таки классно, что вы сделали вот эту мизансцену на две секунды, где вот эта парочка“».

Долго искать невольных героев романтической комедии не пришлось. После публикации NGS.RU о том, что съемочная группа хочет отблагодарить молодоженов, пара быстро вышла на связь.

«Будем рассказывать внукам»

Свадьба новосибирцев попала в фильм об истории любви Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Наталье Петровой 25 лет, она работает хореографом. Ее мужу Евгению — 30, он сотрудник госучреждения. Необычную историю о том, как оказались на большом экране кинофестиваля в Париже, по словам Натальи, они расценивают как своеобразный свадебный подарок.

«Эти две секунды — наш звездный час. Потом, когда вся эта история в новостях появилась, нам знакомые начали отправлять ссылки. И, конечно же, мы сразу вернулись в тот важный день. Мы будем рассказывать своим детям, внукам эту историю, как мы в день свадьбы попали в кино», — поделилась Наталья Петрова.

Для пары устроили спецпоказ фильма с их участием Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Евгений вспомнил, что в тот момент у них проходила фотосессия. Молодожены заметили и съемочную группу — было интересно. Супруги понимали, что могли попасть в кадр, но даже не думали, что их оставят в фильме, который в итоге победит на международном фестивале.

«Мы долго на этом месте фотографировались, и актер несколько раз проезжал мимо нас — видимо, делали кадры. И он на желтом велосипеде был, я запомнил. Мы не думали [что попадем в фильм], конечно, в тот момент, а потом и вовсе забыли этот случай. Прошло уже полтора года», — рассказал Евгений Петров.

Из Новосибирска в Париж

Участие в съемках станет семейной историей Петровых Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

После того, как создатели картины и невольные актеры встретились и познакомились, для пары устроили эксклюзивный показ фильма с их участием. Приятным сюрпризом стала фотосессия с профессиональным фотографом и ужин с продюсером и режиссером, где они обсудили фильм.

Главные роли в «Узорах влюбленности» сыграли столичные актеры из Щукинского театрального училища. Пожалуй, самым известным сегодня является Мамука Патарава, игравший в сериалах «Дети перемен» (18+), «Алла-такси» (12+), «Выжившие» (18+), а также фильмах «Как я встретил ее маму» (12+), «Тайна черной руки» (12+) и «Тормоза» (18+). Недавно он снялся в новом сериале «Тоннель» (18+) вместе с Лизой Боярской.

Продюсер Виктор Ершов говорит, что победа — это приятно, но не удивительно Источник: Антон Дигаев / NGS.RU Фестиваль HALLUCINEA FILM проходит уже 14 лет Источник: Екатерина Ивантеева

Три съемочных дня в июле 2024 года актеры гуляли по набережной, купались в реке и работали на сцене Камерного зала филармонии. Для одной из сцен Мамуке Патарава пришлось нырнуть в Обь около 20 раз за ночь. Этой осенью короткометражка новосибирского режиссера стала победителем в категории «романтический фильм» международного кинофестиваля Hallucinea Film в Париже.

«Фестиваль Hallucinea Film достаточно престижный, он проходит уже 14 лет. Многие отечественные известные режиссеры там участвовали и побеждали. В этом году вместе с нами победил фильм известного режиссера Анны Меликян и еще какой-то анимационный фильм, — рассказал продюсер и соавтор сценария Виктор Ершов. — С 10 по 18 января будет показ нашего фильма на фестивале в Бангладеш. Ну, и поскольку работа продолжается, возможно, еще какие-то фестивали у нас появятся».

Премьера для новосибирцев

Мамука Патарава — главная звезда «Узоров влюбленности» Источник: Екатерина Ивантеева

Разумеется, для новосибирцев тоже будет отдельный показ. И кто знает, может быть, кто-то еще увидит себя в кадре.

«Мы хотим показать фильм в Новосибирске в следующем году. Я думаю, либо в конце февраля, либо в марте, потому что у нас сейчас еще фестивальная судьба фильма продолжается. В Бангладеш мы покажем его в секции фильмов, которые сделали женщины, летом мы будем его снова показывать в Европе. Но это нам не мешает делать какие-то зрительские премьеры», — сказала Екатерина Ивантеева.