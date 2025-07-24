«Ни семьи, ни родины, ни денег»: с чем скандально известная оперная дива Мария Максакова* подошла к 48-летию

Мария Максакова* с гражданским мужем и отцом ее старших детей Владимиром Тюриным Источник: кадр из программы «Судьба человека», телеканал «Россия», 2021 год

Она пела на сцене Мариинского оперного, была приглашенной звездой Большого театра и даже строила политическую карьеру в Госдуме. Но всё это оказалось в прошлом, как и двое старших детей, с которыми у нее остались только судебные отношения. Теперь она признанный иноагент и фигурант уголовного дела. Как удалось наследнице знаменитой династии Максаковых растратить весь свой капитал — и профессиональный, и материальный, — разбирался MSK1.RU.

«Просто Мария»

Празднование свадьбы депутата Госдумы от «Единой России» Марии Максаковой и депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, март 2015 года Источник: кадр из программы «Судьба человека», телеканал «Россия», 2021 год

По мотивам интервью Марии Максаковой, которые она охотно раздавала российским изданиям и телеканалам, можно сочинить оперу, но не для Мариинского театра, где она когда-то блистала, а мыльную. Только финал оперы пока не дотягивает до счастливого конца, как полагается по законам жанра. К своим 48 годам московская красавица из дома в Брюсовом переулке, меццо-сопрано с блестящими перспективами превратилась в нервную даму, склонную винить в своих несчастьях всех — от семьи и мужей до российской государственной системы, опорой которой она когда-то была, заседая в Государственной думе от партии «Единая Россия».

На Украине до высоких политических постов Мария Максакова не добралась, несмотря на всё желание: ее резкие выступления — это в основном комментарии для видеоблогов.

«Я выучила украинский язык, говорю свободно, преподаю на украинском, даю интервью на украинском», — рассказывала Мария Максакова.

Но, несмотря на ее интервью и заявления, например в адрес российских женщин, которых певица назвала «гибридом самок богомолов и свиноматок», или пожеланий Роману Костомарову, пережившему тяжелую болезнь, «стать в очередь на березовые пеньки вместо протезов», своей на Украине она так и не стала. В комментариях под ее высказываниями больше половины пользователей негативно относятся к ней за прошлую жизнь и работу на родине. А родина оценила политические высказывания певицы статусом иноагента, который был присвоен Максаковой в 2023 году. С тех пор Мария наговорила еще и на уголовное дело. Оно поступило в Пресненский суд Москвы в нынешнем июле — практически ко дню ее рождения. Певица обвиняется по статье 280.4 Уголовного кодекса за публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности России. По этому уголовному делу ее ждет наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. И сцены российских прославленных оперных театров, на которые она выходила в заглавных партиях, для нее теперь закрыты.

Зато открыты двери оперных сцен Украины. Сегодня Мария исполняет партии в опере «Запорожец за Дунаем» и в других национальных постановках Киевского и Ивано-Франковского оперных театров. Зарубежных выступлений у нее практически нет — за последнее время ее пригласила принять участие в одной постановке Шотландская опера, а также фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Попытки меццо-сопрано перейти в лагерь эстрадных исполнителей, пока не принесли большой популярности, хотя певица продолжает записывать новые песни. Лучше всего сложилась у нее преподавательская карьера, тем более что педагогический опыт она получала в Гнесинке. Сейчас Мария преподает в Национальной академии кадров культуры и искусств в Киеве, она доцент кафедры эстрадного исполнения.

— Мой путь устлан разочарованиями, — говорила Мария Максакова в одном из телевизионных интервью. И добавляла:

— Вера в лучшее в людях сыграла со мной определенно злую шутку.

Раба любви

Немецкий предприниматель, представитель концерна «Сименс» в Москве Петер Ингебергс остался жить в России после свадьбы с Людмилой Максаковой и рождения дочки Маши Источник: кадр из программы «Судьба человека», телеканал «Россия», 2021 год

Люди, которые принесли Марии самые большие разочарования и сложности в жизни, были ее мужьями. Любой выбор несет за собой последствия, а, когда выбираешь близкого человека, последствия могут стать катастрофическими. Особенно для девушки, перед глазами которой нет примера достойных семейных отношений. Отношения мамы, народной артистки России Людмилы Максаковой, и папы, доктора физических наук, успешного бизнесмена Петера Пауля Андреаса Ингебергса, Мария в интервью называла «идеальным союзом садиста и мазохиста», где мама выступала угнетателем, а отец — жертвой.

Народная артистка России Людмила Максакова в этом году отметит 85-летие. На юбилее не будет ее дочери Марии: после ее отъезда на Украину, их и так не сильно душевные отношения полностью прекратились Источник: кадр из фильма «Летучая мышь», в котором Людмила Максакова блистательно сыграла главную роль

Сама же Мария в семье часто служила разменной монетой. Начиная с появления на свет, когда ее отец уговорил жену оставить ребенка, подписав с ней контракт, по которому обязался перечислить ей миллион немецких марок за рождение Маши. Об этом контракте, который она видела своими глазами, певица рассказала на программе телеканала «Россия» «Судьба человека». Как и о том, что ее мама не уделяла ей внимания в детстве, до 6 лет она жила на даче, а до 12 лет — в том же доме, что и родители, но в другой квартире с няней. И даже когда стало понятно, что ей достались гены великой бабушки — солистки Большого театра, народной артистки СССР Марии Максаковой, любимой певицы Сталина, — мама не поддержала желание девочки учиться пению. В детскую музыкальную школу она поступила благодаря настойчивости ее преподавательницы.

Солистка Большого театра, народная артистка СССР Мария Максакова была любимой певицей Иосифа Сталина. На ее выступление в опере «Кармен» он ходил больше 20 раз Источник: кадр из программы «Судьба человека», телеканал «Россия», 2021 год

Поэтому 25-летняя Мария быстро поддалась на ухаживания «авторитетного бизнесмена» Владимира Тюрина. Он увидел девушку из знаменитой семьи в программе «Пока все дома» и решил, что она та, что ему нужна. Несмотря на богатое криминальное прошлое и три срока — за участие в групповом изнасиловании, соучастие в квартирной краже и групповом хулиганстве, а также занятие запрещенным промыслом, — начинал Владимир многообещающе. Окончил школу с золотой медалью, затем — музыкальное училище имени Гнесиных, поэтому мог оценить и красоту, и дарование Марии, а также возможность войти в элитарный столичный круг. И оказалось, что у них есть общий знакомый, он и начал забрасывать певицу предложениями о встрече с серьезным меценатом.

— Владимир обещал мне профинансировать постановку, где бы я исполняла главную партию. Присылал каждый день фрукты с посыльным на дом. Когда я заболела, связку собольих шкурок на теплый шарфик. Демонстрировал, что будет опорой для меня и детей. Я и развесила уши, — вспоминала Мария.

Вскоре певица уже ждала ребенка. Сын Илья родился в Мюнхене, как и сама Маша, а потом они уехали жить в Испанию, где у Владимира был дом.

— Человек прошел школу тюрем и лагерей, стал хорошим психологом. Он убедил меня, что был не виноват все три раза. Как же я жалею, что вышла за него, — сетует теперь певица.

За время их совместной жизни Владимира Тюрина не раз обвиняли по уголовным делам, Испания требовала его экстрадиции, он находился в СИЗО, а Мария была верной и помогающей женой, несмотря на «азарт и кураж насилия», как она определяла их отношения. Певица признавалась в интервью, что решилась уйти лишь после того, как он запер ее на три дня в их загородном доме в поселке Николино на Рублево-Успенском шоссе, бил и издевался. Сыну Илье было 4 года, дочке Люсе — шесть месяцев. К счастью, было куда уходить: отец, Петер Ингебергс, подарил Маше 7-комнатную квартиру на Краснопресненской набережной. В ней она с детьми жила до рокового 2016 года — года ее побега из Москвы в Киев.

«Днем люблю единороссов, ночью — коммуниста»

Об их свадьбе писали все СМИ: еще бы, депутаты разных фракций решили пожениться. Кто-то даже частушку придумал:

Губы, цвета абрикоса, и пою я чисто,

Днем люблю единороссов, ночью — коммуниста.

Избранник 38-летней Марии Максаковой, доктор юридических наук, полковник юстиции и депутат Максим Вороненков, представлял в Государственной думе КПРФ. Отмечали межпартийный союз шумно, Мария светилась от счастья. На свадьбу пришла вся семья, дети Илья и Люся, по словам певицы, сразу приняли Дениса, он понравился родителям. Наконец-то «настоящий полковник».

— Денис был первым человеком, который встал за меня. От которого я не ждала подлости, предательства, похищения детей. Который честно сделал мне предложение, подарил на свадьбу квартиру, чтобы я ни в чем не нуждалась, — говорила певица в интервью.

Но с ней поспорил бы владелец кондитерской фирмы «Тома» Отари Кобахидзе, чье заявление легло в основу уголовного дела против Вороненкова, возбужденного в 2011 году. По версии следствия, Денис Вороненков организовал рейдерский захват принадлежащего Кобахидзе здания площадью 1,5 тысячи квадратных метров на Международной улице столицы. После этих махинаций здание было продано за 20 миллионов рублей при рыночной стоимости 127 миллионов. По данным уголовного дела, Вороненков заработал на незаконной сделке примерно $ 1,2 миллиона и 6,4 миллиона рублей. Подельники, с которыми он провернул аферу, были осуждены, но Вороненкова спасла депутатская неприкосновенность. Следственный комитет дважды пытался добиться ее лишения, но безуспешно. А в 2016 году ни он, ни его супруга-единоросс Мария Максакова в новый созыв Думы не прошли, проиграв выборы. И против экс-депутата были выдвинуты обвинения.

Сейчас Мария утверждает, что муж, естественно, несправедливо обвиненный, поддался на уговоры его приятеля Дениса Панаитова, советовавшего им ехать в Киев и поселиться в его квартире: Украина, мол, беглецов не выдаст. И это решение стало роковым.

В октябре 2016 пара года эмигрировала на Украину, где Вороненков получил гражданство. Мария с полугодовалым сыном Иваном поехала с мужем в чужую страну, бросив не только карьеру, но и старших детей Илью и Люсю, надеясь, что или проблему удастся решить, или она сможет забрать их к себе, а пока дочка поживет с папой, а сын — в Суворовском училище. В феврале 2017 года Дениса Вороненкова объявили в федеральный розыск по делу о рейдерском захвате здания в Москве и мошенничестве, и стало ясно, что очень серьезно. У пары не было собственного жилья в Киеве, за квартиру друга, как оказалось, они другу должны платить. Мария надеялась, что муж наладит их жизнь на новом месте, но 23 марта 2017 года политика застрелили у отеля «Премьер-палас». Мария осталась одна с маленьким Иваном на руках. А вокруг смерти экс-депутата начались спекуляции: украинское следствие выдвигало версии, одна другой абсурдней. Уже в 2019 году Мария Максакова под присягой заявила, что ее мужа «не убивали ни ФСБ, ни бывший муж Владимир Тюрин», а убийство носило экономический характер.

После гибели Дениса Вороненкова Мария несколько раз приезжала на родину, особенно «шумным» был ее приезд в Москву в 2021 году. Тогда она побывала на нескольких телевизионных шоу, где дала откровенные интервью, объясняя свой приезд желанием наладить отношения с мамой и старшими детьми. Но попытка провалилась. Людмила Максакова написала дочке, что та «торгует своей жизнью, устраивая бесконечные представления» и что она не хочет быть «участником этого позора». А дочка Люся заявила, что «вся семья ее ненавидит». Не сумев наладить отношения с близкими, певица попыталась решить хотя бы денежные вопросы.

Прощай, недвижимость

Мария Максакова смогла попасть в свою квартиру на Краснопресненской набережной Москвы только после того, как доказала в суде, что ее фиктивный муж Далхат Халаев незаконно продал недвижимость сразу после свадьбы Источник: кадр из программы «Судьба человека», телеканал «Россия», 2021 год

До отъезда в Киев Мария Максакова была весьма обеспеченной женщиной — владелицей двух больших квартир в центре Москвы. Первую, 274-метровую на Краснопресненской набережной, стоимостью 200 миллионов, ей подарил отец. А 189-метровые апартаменты, стоимостью около 40 миллионов рублей, в «Москва-Сити» стали свадебным подарком Дениса Вороненкова. Помимо этого, отец завещал Маше 75 процентов компании, которая являлась собственником здания с рыночной стоимостью 3,5 миллиона долларов. А еще она и их общий сын Иван могли претендовать на долю имущества застреленного депутата. Любой бы позавидовал такой «подушке экономической безопасности». И тем невероятней развивались события, лишившие Марию всей этой собственности. В них тоже приняли участие мужчины — бывшие мужья и бывшие друзья, которые предлагали схемы спасения певицы от разорения.

Сначала друг Дениса Вороненкова Денис Панаитов убедил пару, что апартаменты в «Москва-Сити» арестуют и отберут и, чтобы обезопасить недвижимость, нужно совершить «обмен»: продать ему квартиру в Москве, а он продаст им свою квартиру в Киеве. И за день до убийства экс-депутата его дочка от первого брака передала Денису Панаитову квартиру по доверенности от Марии Максаковой. Взамен она должна была получить 38 миллионов рублей, но, как утверждает, ничего не получила. А Панаитов утверждает, что передал все деньги. Певица пошла в суд, но не смогла добиться выплаты денег. Также выяснилось, что квартира в Киеве, которую Панаитов обещал взамен московской, ему не принадлежит. Так Мария осталась без роскошных апартаментов.

Предполагая, что может потерять из-за уголовного дела на мужа и квартиру на Краснопресненской набережной, Мария попыталась провернуть очередную схему. Без обмена, но с фиктивным мужем. Им стал адвокат Далхат Халаев, с которым певица быстро зарегистрировала брак в Киеве в 2018 году. После свадьбы она переписала на него свою 7-комнатную квартиру, чтобы обезопасить квадратные метры, но новоиспеченный муж тут же продал их за 100 миллионов рублей. Этот суд певице удалось выиграть и доказать неправомерность сделки. Право на квартиру ей вернули, но ненадолго. Вмешался бывший гражданский муж с новой схемой.

Фиктивный муж Марии Максаковой Далхат Халаев обещал помочь, но тут же обманул певицу Источник: кадр из программы «На самом деле», Первый канал, 2018 год

Владимир Тюрин предложил выкупить за миллион евро ее долю в фирме, которую завещал ей отец. А квартиру на Краснопресненской набережной поменять на дом в Черногории. Для этого в Киев выехал юрист, чтобы оформить сделки.

— Я увидела на договоре сумму в 17 500 евро. Но меня уверили, что в течение года Тюрин расплатится. И я подписала, — рассказывала Мария Максакова в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия». — И, кроме этого, договор обмена квартиры на дом в Черногории. И еще меня просто заставили подписать договор дарения этой квартиры на старших детей. Я подписала его, считая, что он не имеет юридической силы: не было второй стороны. Я не пошла его регистрировать. А они пошли в суд признавать право собственности…

Мария Максакова с сыном Ильей и дочкой Людмилой Источник: кадр из программы «Судьба человека», телеканал «Россия», 2021 год

Суды со старшими детьми Ильей и Люсей длились несколько лет, окончательно переведя отношения из родственных в юридические. Договор дарения квартиры признали действительным. В 2024 году певица начала новый судебный процесс, по которому решила оспорить право детей на квадратные метры, утверждая, что подписала его, не осознавая последствий, так как была нетрезва, что это ее последняя собственность, что таким образом ущемляются права ее младшего сына Ивана. Но в этом году суд отказал Марии Максаковой, и она осталась и без квадратных метров, и без старших детей, и без поддержки мамы. Такая вот опера с печальным концом.