«С мандатом все же проще»: как борец с бандитами стал депутатом и пишет песни для сериалов

В 2023 году он планировал петь на Дне города Источник: Вячеслав Лобырев











В 2024 году в гордуме Ростова-на-Дону появился творческий депутат. Вячеслав Лобырев уже несколько лет пишет песни и снимает видеоклипы к ним. Треки можно услышать в том числе в нескольких фильмах, показанных на телеканалах. Лобырев — руководитель крупной федеральной компании, а когда-то боролся с ростовскими бандитами. Депутат рассказал 161.RU, почему решил петь, в какую сумму обойдется съемка клипа и почему не хочет давать концерты.

Вячеславу Лобыреву 44 года, писать песни и снимать клипы к ним он начал относительно недавно — в 2022 году. Решил сделать подарок жене на день рождения. Затем написал песню «Два героя», которую забрали в сериал «Пилигрим» (18+) на телеканале. К настоящему времени треки Лобырева звучат уже в трех кинолентах. Среди них, например, сериал «Закон тайги» (16+).

Совокупно на всех площадках трек «Два героя» прослушали более миллиона раз Источник: Вячеслав Лобырев / Rutube.ru

Тексты песен Лобырев пишет исключительно сам, музыку тоже, либо с помощью профессионального композитора.

— Вообще, стихи я пишу с детства. К 2022 году, как говорят в физике, накопилась критическая масса, пошла цепная реакция, произошел взрыв. То есть какое-то количество поэтического материала, который захотелось во что-то облечь. Плюс рядом были музыканты, с которыми дружу. И вот все как-то совместилось, — рассказывает Вячеслав.

В 2023 году по просьбе администрации Лобырев написал песню ко Дню города о Ростове-на-Дону. Ее планировали исполнить, но из-за ограничений на проведение массовых мероприятий этого не случилось. Тем не менее песня вышла, и на нее снимают клип.

Источник: Вячеслав Лобырев / Rutube.ru

— Снять клип в Ростове в среднем может стоить где-то от 300 тысяч рублей и до бесконечности — в зависимости от пожеланий, количества актеров и так далее. Но в моем случае все делается друзьями, в клипах снимаются только люди, которых я знаю. Я, конечно, компенсирую им расходы, но как за коммерческий проект с меня ребята не берут. Все, что называется, на братской волне, — отмечает Лобырев.

Вячеслав Лобырев родился в Ростове-на-Дону в 1980 году. В 2001 году окончил Ростовский юридический институт МВД России. С 2001 по 2006 год работал в Управлении собственной безопасности ГУВД Ростовской области. С 2006 по 2008 год работал на руководящих должностях ОРБ-1 ГУ МВД России по ЮФО, завершив службу в должности начальника отдела по борьбе с бандитизмом. С 2008 года и по настоящее время руководит департаментом операционной безопасности компании «МВМ». Преподает на кафедре менеджмента в РАНХиГС. Ветеран боевых действий и мастер спорта по пауэрлифтингу. Женат, воспитывает троих детей.

Предпочтительного жанра у Вячеслава нет. Уже выпущены песни в стилях «наподобие оперы», рэп, рок, поп. Готовится к выходу трек «Юсь» в стиле русского шансона. В работе философская песня «Время». По словам Лобырева, он также обязательно попробует себя в романсе и блюзе. Единственное, не получается с классической попсой.

Все песни, продолжает он, всегда имеют глубокий религиозный смысл.

Источник: Вячеслав Лобырев / Rutube.ru

— Я православный христианин, воцерковленный, поэтому почти в каждой песне мы уходим глубоко-глубоко в религию, в Евангелие, во многие вопросы, которые обычному мирянину могут быть непонятны и незаметны, — поясняет депутат и певец.

Что касается концертов, то, по словам Лобырева, он пока не понимает, зачем ему они.

— Я уже реализовался в разных сферах. Зарабатывать этим деньги не нужно. Я преподаю, выступаю на спортивных соревнованиях. Также я всё-таки крупный руководитель и депутат городской думы. Морально я пока не готов выступать на публике, для меня песни — это просто форма самовыражения. Ответа на вопрос, зачем бы мне это делать (давать концерты. — Прим. ред.), я для себя пока не нахожу, — говорит он.

Источник: Вячеслав Лобырев / Rutube.ru

В политику Лобырев пришел осенью 2024 года, получив мандат депутата гордумы во время довыборов. 2 апреля подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в гордуму. Голосование пройдет осенью 2025 года.

— Общественной деятельностью я начал заниматься лет 5–7 назад. В 2023 году возглавил совет директоров Кировского района. Затем поступило предложение от администрации принять участие в выборах. Я решил: почему бы и нет? Статус депутата дает больше возможностей для того, чтобы помогать людям. С мандатом все же проще достучаться до чиновников и решить проблемы граждан, — рассказывает Лобырев.