Сбил со следа даже собак: полицейские рассказали, как поймали маньяка, расчленившего двух девочек

Полицейские рассказали, как поймали маньяка, расчленившего двух девочек
Дело об убийстве двух девочек в Рыбинске стало одним из самых громких за последнее время. Маньяка, растерзавшего сестёр, искали несколько дней. На каждом углу в Переборах, где всё произошло, дежурили полицейские.
«Спасибо операм!» — посты с сотнями лайков посыпались в соцсетях, когда Виталия Молчанова всё-таки нашли. Нашли неподалёку от места преступления. И оставались вопросы — а почему искали столько времени? И как вообще нашли? Мы поговорили с начальником отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области Игорем Румянцевым. И он раскрыл детали оперативной работы.
— Сколько пришлось задействовать полицейских, чтобы найти Молчанова?
— Ежедневно на поисках подозреваемого в убийстве детей было задействовано около
— В соцсетях, где выражают благодарность сотрудникам полиции, пишут, что ваши коллеги работали и днем, и ночью. Действительно работали без перерыва, посменно?
— Да, ситуация была неординарная. Каждый сотрудник, задействованный в поисках, понимал, что совершено не рядовое убийство. Найти преступника было необходимо как можно быстрее, чтобы не допустить с его стороны еще каких-то противоправных действий. Разыскные мероприятия продолжались круглосуточно.
— Может, были какие-то специальные инструкции — ведь таких преступников ищут редко?
— Было создано две оперативные группы. Одна занималась поисками, а вторая параллельно отрабатывала все социальные связи подозреваемого. Семья, одноклассники, друзья, коллеги, знакомства — все, с кем он контактировал, были отработаны этой группой за первые сутки. В первоначальных поисках были задействованы не только сотрудники уголовного розыска, но и сотрудники кинологической службы со служебными собаками. Но, к сожалению, погода была не на нашей стороне, из-за дождя это не дало ожидаемого эффекта. Наиболее тщательно отрабатывался квадрат, который включал в себя ГСК, дачные поселки, поля и лесопосадки.
Видео: Елена Вахрушева
— Как обвиняемого увидели? Что его выдало? Где он прятался? Как отреагировал, когда понял, что его увидели?
— За несколько часов до этого мы нашли его выключенный выброшенный телефон. А затем в высокой траве в массиве, где расположены садоводческие товарищества, мы обнаружили и его самого. Он сделал «лёжку» в траве и там прятался в дневное время. Когда увидел, что к нему подходят люди, попытался переместиться, чтобы спрятаться. При задержании сопротивления не оказывал. После задержания он сразу стал отвечать на задаваемые ему вопросы, стал сознаваться.
Напомним, Виталия Молчанова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали
Вся история, собранная компактно, — в нашем материале.
А здесь — специальный репортаж с места трагедии.