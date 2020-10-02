Сбил со следа даже собак: полицейские рассказали, как поймали маньяка, расчленившего двух девочек

— Сколько пришлось задействовать полицейских, чтобы найти Молчанова?

— Ежедневно на поисках подозреваемого в убийстве детей было задействовано около 200 сотрудников органов внутренних дел. Местность, где он мог появиться, тщательно прочесывалась полицией.

— В соцсетях, где выражают благодарность сотрудникам полиции, пишут, что ваши коллеги работали и днем, и ночью. Действительно работали без перерыва, посменно?

— Да, ситуация была неординарная. Каждый сотрудник, задействованный в поисках, понимал, что совершено не рядовое убийство. Найти преступника было необходимо как можно быстрее, чтобы не допустить с его стороны еще каких-то противоправных действий. Разыскные мероприятия продолжались круглосуточно.

— Может, были какие-то специальные инструкции — ведь таких преступников ищут редко?

— Было создано две оперативные группы. Одна занималась поисками, а вторая параллельно отрабатывала все социальные связи подозреваемого. Семья, одноклассники, друзья, коллеги, знакомства — все, с кем он контактировал, были отработаны этой группой за первые сутки. В первоначальных поисках были задействованы не только сотрудники уголовного розыска, но и сотрудники кинологической службы со служебными собаками. Но, к сожалению, погода была не на нашей стороне, из-за дождя это не дало ожидаемого эффекта. Наиболее тщательно отрабатывался квадрат, который включал в себя ГСК, дачные поселки, поля и лесопосадки.

