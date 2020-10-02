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СрочноКак ловили рыбинского маньяка: новые подробности

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Сбил со следа даже собак: полицейские рассказали, как поймали маньяка, расчленившего двух девочек

Оперативники раскрыли детали масштабной спецоперации в Ярославской области

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Молчанова взяли неподалёку от места преступления

Молчанова взяли неподалёку от места преступления

Полицейские рассказали, как поймали маньяка, расчленившего двух девочек

Дело об убийстве двух девочек в Рыбинске стало одним из самых громких за последнее время. Маньяка, растерзавшего сестёр, искали несколько дней. На каждом углу в Переборах, где всё произошло, дежурили полицейские.

«Спасибо операм!» — посты с сотнями лайков посыпались в соцсетях, когда Виталия Молчанова всё-таки нашли. Нашли неподалёку от места преступления. И оставались вопросы — а почему искали столько времени? И как вообще нашли? Мы поговорили с начальником отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области Игорем Румянцевым. И он раскрыл детали оперативной работы.

СЮЖЕТ

Убийство девочек в Рыбинске

— Сколько пришлось задействовать полицейских, чтобы найти Молчанова?

— Ежедневно на поисках подозреваемого в убийстве детей было задействовано около 200 сотрудников органов внутренних дел. Местность, где он мог появиться, тщательно прочесывалась полицией.

— В соцсетях, где выражают благодарность сотрудникам полиции, пишут, что ваши коллеги работали и днем, и ночью. Действительно работали без перерыва, посменно?

— Да, ситуация была неординарная. Каждый сотрудник, задействованный в поисках, понимал, что совершено не рядовое убийство. Найти преступника было необходимо как можно быстрее, чтобы не допустить с его стороны еще каких-то противоправных действий. Разыскные мероприятия продолжались круглосуточно.

— Может, были какие-то специальные инструкции — ведь таких преступников ищут редко?

— Было создано две оперативные группы. Одна занималась поисками, а вторая параллельно отрабатывала все социальные связи подозреваемого. Семья, одноклассники, друзья, коллеги, знакомства — все, с кем он контактировал, были отработаны этой группой за первые сутки. В первоначальных поисках были задействованы не только сотрудники уголовного розыска, но и сотрудники кинологической службы со служебными собаками. Но, к сожалению, погода была не на нашей стороне, из-за дождя это не дало ожидаемого эффекта. Наиболее тщательно отрабатывался квадрат, который включал в себя ГСК, дачные поселки, поля и лесопосадки.

Видео: Елена Вахрушева

— Как обвиняемого увидели? Что его выдало? Где он прятался? Как отреагировал, когда понял, что его увидели?

— За несколько часов до этого мы нашли его выключенный выброшенный телефон. А затем в высокой траве в массиве, где расположены садоводческие товарищества, мы обнаружили и его самого. Он сделал «лёжку» в траве и там прятался в дневное время. Когда увидел, что к нему подходят люди, попытался переместиться, чтобы спрятаться. При задержании сопротивления не оказывал. После задержания он сразу стал отвечать на задаваемые ему вопросы, стал сознаваться.

Молчанов несколько дней прятался в «лёжке» — логове в высокой траве

Молчанов несколько дней прятался в «лёжке» — логове в высокой траве

Напомним, Виталия Молчанова, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве девочек-сестёр в Рыбинске, задержали 18 сентября. На видео, выложенном Следственным комитетом, он признался, что убил малышек. Само преступление произошло вечером 14 сентября. Детей мужчина зарезал с особой жестокостью — младшую расчленил. Тела малышек нашла их мама, когда днём 15 сентября пришла с работы — из больницы. С Молчановым мама девочек не была в официальном браке, к нему она переехала, влюбившись в него по переписке.

Вся история, собранная компактно, — в нашем материале.

А здесь — специальный репортаж с места трагедии.

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