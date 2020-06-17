В конце апреля жители Данилова обнаружили в полузаброшенном сарае, неподалеку от жилых домов по улице Свободы, человеческий скелет. Очевидцы рассказали, что, помимо костей, от человека остались только золотые коронки.



Следователи, которые работали на месте, пришли к выводу, что человек умер не своей смертью, а от травмы головы.