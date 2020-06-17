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Скелет женщины обнаружили в одной из сараек

Скелет женщины обнаружили в одной из сараек

В конце апреля жители Данилова обнаружили в полузаброшенном сарае, неподалеку от жилых домов по улице Свободы, человеческий скелет. Очевидцы рассказали, что, помимо костей, от человека остались только золотые коронки.

Следователи, которые работали на месте, пришли к выводу, что человек умер не своей смертью, а от травмы головы.

— В ходе расследования уголовного дела была установлена личность потерпевшей. Ей оказалась пожилая местная жительница, которая с 2006 года числилась пропавшей без вести, — рассказали в Следственном комитете Ярославской области. — 15 июня был задержан 55-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления. Подозреваемый подтвердил свою причастность к убийству женщины.

Пьяный мужчина ударил потерпевшую кочергой, после чего спрятал ее тело в сарае.

Видео: Следственный комитет Ярославской области

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трупДаниловубийствоЯрославская область
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