В Ярославле мужчину ограбили, угрожая саблей

Необычное ограбление произошло во Фрунзенском районе Ярославля. 58-летний мужчина, видимо, доверял своим соседям и не запер дверь в квартиру. Этим воспользовались двое мужчин, которые незвано пришли в гости, когда хозяин квартиры был там совсем один. Один из мужчин схватил с серванта сувенирную саблю. Угрожая ей, мужчины отобрали у хозяина квартиры восемь тысяч рублей и сотовый телефон.



— Полицейские установили двоих подозреваемых, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Ими оказались неоднократно судимые 40-летний и 47-летний мужчины.

