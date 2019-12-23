В Ярославле мужчину ограбили, угрожая саблей

Необычное ограбление произошло во Фрунзенском районе Ярославля. 58-летний мужчина, видимо, доверял своим соседям и не запер дверь в квартиру. Этим воспользовались двое мужчин, которые незвано пришли в гости, когда хозяин квартиры был там совсем один. Один из мужчин схватил с серванта сувенирную саблю. Угрожая ей, мужчины отобрали у хозяина квартиры восемь тысяч рублей и сотовый телефон.
— Полицейские установили двоих подозреваемых, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Ими оказались неоднократно судимые 40-летний и 47-летний мужчины.
Мужчины во всём признались. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой».
На что только не позарятся воришки. Этой осенью компания студентов из театралки утащила от дверей ресторана огромный кувшин. Молодых людей быстро вычислили по камерам наблюдения.