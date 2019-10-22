В Ярославле пьяные студенты театрального института украли у ресторана огромный кувшин

Воры попали на камеры видеонаблюдения. И это помогло их найти

— Похитители попали на камеры видеонаблюдения. Плюс на асфальте остались полосы. Оказалось, что кражу совершили пьяные студенты театрального института, — уточнили в заведении.

Руководство заведения написало заявление в полицию. И уже через три-четыре часа правоохранители нашли пропажу.

— Это символ нашего ресторана, сделанный вручную известным грузинским архитектором, весом несколько сотен килограммов и высотой под 2 метра, — рассказали в ресторане.

В Ярославле в ночь на 22 октября от ресторана «Кувшин» на Первомайской улице уволокли огромный декоративный кувшин.

Также в ресторане добавили, что похищенную вещь молодые люди сумели затащить в помещение вуза. Оттуда ее забрали и вернули владельцам.



— Кувшин стоял у нас у входа примерно с мая. Но такой инцидент произошел впервые. Пока нарушители тащили кувшин, его немного побили. Мы собираемся его отреставрировать и снова поставить перед входом. Только теперь уже закрепим, — говорят в ресторане.



В самом театральном институте прокомментировать ситуацию не смогли. Тем временем полиция по факту кражи завела уголовное дело. Идет расследование.

