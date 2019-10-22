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Происшествия

В Ярославле пьяные студенты театрального института украли у ресторана огромный кувшин

Полиция завела уголовное дело

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Воры попали на камеры видеонаблюдения. И это помогло их найти

Воры попали на камеры видеонаблюдения. И это помогло их найти

В Ярославле в ночь на 22 октября от ресторана «Кувшин» на Первомайской улице уволокли огромный декоративный кувшин.

— Это символ нашего ресторана, сделанный вручную известным грузинским архитектором, весом несколько сотен килограммов и высотой под 2 метра, — рассказали в ресторане.

Руководство заведения написало заявление в полицию. И уже через три-четыре часа правоохранители нашли пропажу.

— Похитители попали на камеры видеонаблюдения. Плюс на асфальте остались полосы. Оказалось, что кражу совершили пьяные студенты театрального института, — уточнили в заведении.

Сделанный вручную известным грузинским архитектором кувшин весит несколько сотен килограммов

Сделанный вручную известным грузинским архитектором кувшин весит несколько сотен килограммов

Также в ресторане добавили, что похищенную вещь молодые люди сумели затащить в помещение вуза. Оттуда ее забрали и вернули владельцам.

— Кувшин стоял у нас у входа примерно с мая. Но такой инцидент произошел впервые. Пока нарушители тащили кувшин, его немного побили. Мы собираемся его отреставрировать и снова поставить перед входом. Только теперь уже закрепим, — говорят в ресторане.

В самом театральном институте прокомментировать ситуацию не смогли. Тем временем полиция по факту кражи завела уголовное дело. Идет расследование.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    гость
    22 окт 2019 в 17:51

    мы тоже помню студентами чудили..строго не наказывайте, сутки принудительных работ не более

    Вадим Тьфуков
    22 окт 2019 в 17:29

    Хорошо хоть в брагинские пруды не сбросили, а то Мусиновой ещё стыднее бы было. Спасли тетку..

    чиновники без головы
    22 окт 2019 в 19:14

    так они искали...
    где раб лампы?