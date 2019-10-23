«Нарушили один из трех запретов»: студентов, укравших у ресторана кувшин, отчислили из театралки

Студентов, укравших у ярославского ресторана гигантский кувшин, отчислили из театралки. Ректор ЯГТИ Сергей Куценко сказал, что это стало наказанием за нарушение одного из трех запретов, которые действуют в вузе.



— Я всем студентам еще на первом курсе говорю, что буду без суда и следствия отчислять за три вещи — если мальчик ударит девочку, за пьянку и за наркотики. И когда люди допиваются до того, что не осознают, что творят, я, как человек слова, должен их отчислить. Кстати, за 12 лет , пока я руковожу вузом, количество таких нарушений сократилось в разы, — прокомментировал ректор.

