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Происшествия

«Нарушили один из трех запретов»: студентов, укравших у ресторана кувшин, отчислили из театралки

Ректор ЯГТИ прокомментировал происшествие

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Двоих зачинщиков кражи выгнали из ярославского вуза

Двоих зачинщиков кражи выгнали из ярославского вуза

Студентов, укравших у ярославского ресторана гигантский кувшин, отчислили из театралки. Ректор ЯГТИ Сергей Куценко сказал, что это стало наказанием за нарушение одного из трех запретов, которые действуют в вузе.

— Я всем студентам еще на первом курсе говорю, что буду без суда и следствия отчислять за три вещи — если мальчик ударит девочку, за пьянку и за наркотики. И когда люди допиваются до того, что не осознают, что творят, я, как человек слова, должен их отчислить. Кстати, за 12 лет, пока я руковожу вузом, количество таких нарушений сократилось в разы, — прокомментировал ректор.

Приказы подписаны в отношении двух студентов. При этом Сергей Куценко добавил, что сжалился над нарушителями и отчислил их не по статье, а взял заявления об уходе по собственному желанию, чтобы у них потом все-таки была возможность при желании поступить в другое учебное учреждение.

Напомним, в ночь на 22 октября несколько молодых людей уволокли от ресторана в центре Ярославля гигантский декоративный кувшин. Позже стало известно, что злоумышленники — студенты Ярославского театрального института. Причем украденный кувшин они зачем-то притащили в родной вуз, где его и нашла полиция.

Вам не кажется отчисление слишком суровым наказанием за поступок студентов?

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      КОММЕНТАРИИ (11)

      Вечный студент
      23 окт 2019 в 16:51

      Всех нужно было отчислить...Позорище...

      гость
      23 окт 2019 в 16:44

      а были бы мажоры и дело замялось бы...студенты, требуйте восстановления через суд!!!

      Гостья
      23 окт 2019 в 16:41

      Почему только 2х отчислили?