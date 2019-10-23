«Нарушили один из трех запретов»: студентов, укравших у ресторана кувшин, отчислили из театралки

Студентов, укравших у ярославского ресторана гигантский кувшин, отчислили из театралки. Ректор ЯГТИ Сергей Куценко сказал, что это стало наказанием за нарушение одного из трех запретов, которые действуют в вузе.
— Я всем студентам еще на первом курсе говорю, что буду без суда и следствия отчислять за три вещи — если мальчик ударит девочку, за пьянку и за наркотики. И когда люди допиваются до того, что не осознают, что творят, я, как человек слова, должен их отчислить. Кстати, за
Приказы подписаны в отношении двух студентов. При этом Сергей Куценко добавил, что сжалился над нарушителями и отчислил их не по статье, а взял заявления об уходе по собственному желанию, чтобы у них потом все-таки была возможность при желании поступить в другое учебное учреждение.
Напомним, в ночь на 22 октября несколько молодых людей уволокли от ресторана в центре Ярославля гигантский декоративный кувшин. Позже стало известно, что злоумышленники — студенты Ярославского театрального института. Причем украденный кувшин они зачем-то притащили в родной вуз, где его и нашла полиция.