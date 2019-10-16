Сотрудника ИК-1, обвиняемого в избиении Евгения Макарова, выпустили под домашний арест

Сегодня Ярославский областной суд выпустил из СИЗО под домашний арест Сергея Ефремова — одного из обвиняемых в избиении заключённого ИК-1 Евгения Макарова. Об этом рассказали в фонде «Общественный вердикт». Сергей был заместителем начальника оперативного отдела колонии № 1 в Ярославле и одним из первых задержанных по уголовному делу о пытках.



На допросе Ефремов сначала частично, а потом полностью подтвердил свою причастность к пыткам, рассказал, что один раз ударил Макарова по голове.



— Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках, — рассказали в «Общественном вердикте».

