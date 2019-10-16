Сотрудника ИК-1, обвиняемого в избиении Евгения Макарова, выпустили под домашний арест

Сегодня Ярославский областной суд выпустил из СИЗО под домашний арест Сергея Ефремова — одного из обвиняемых в избиении заключённого ИК-1 Евгения Макарова. Об этом рассказали в фонде «Общественный вердикт». Сергей был заместителем начальника оперативного отдела колонии № 1 в Ярославле и одним из первых задержанных по уголовному делу о пытках.
На допросе Ефремов сначала частично, а потом полностью подтвердил свою причастность к пыткам, рассказал, что один раз ударил Макарова по голове.
— Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках, — рассказали в «Общественном вердикте».
Скандал в Ярославле разразился, когда в СМИ попало видео о чудовищных пытках в колонии № 1 в Заволжском районе. На видео несколько сотрудников жестоко избивают заключённого Евгения Макарова — бьют его по пяткам палками, выкручивают руки. Мужчина кричит от боли. Видео вынесли на публику активисты правозащитного фонда «Общественный вердикт». После этого в колонии прошли проверки, Следственный комитет возбудил уголовное дело, 17 человек в колонии отстранили от работы, 6 человек задержали. Начали проверять и того самого следователя, который год назад после первой жалобы заключенного Макарова отказал в возбуждении уголовного дела.