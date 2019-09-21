В Рыбинске найдена мёртвой многодетная мама. Что известно к этому часу

Знакомые убитой рассказали, что 19 сентября её похоронили в закрытом гробу.
У погибшей была страничка во «ВКонтакте».
— Мы там с ней общались, — рассказал двоюродный брат женщины. — А когда я узнал о её гибели и зашел к ней на страничку, аккаунт уже был удалён.
Бар, где видели женщину — один из самых известных в городе. Туда ходят многие. Но в соцсетях многие же и задались вопросом — почему в такое место поздно ночью пошла многодетная мама? Теперь уже на этот счёт идут бурные споры.
Примерная схема: в последний раз живой женщину видели около бара. А обнаружили у реки Черёмуха, не так далеко от бара. Точно место обнаружения тела пока указать трудно из-за недостатка информации.
Женщину нашли убитой под мостом, где протекает река Черёмуха, недалеко от офиса «МФЦ». Голое тело, накрытое курткой, нашёл старший сын, которому нет ещё и восемнадцати. После увиденного ему потребовалась помощь психологов.