В Рыбинске найдена мёртвой многодетная мама. Что известно к этому часу

Трагедия в Рыбинске: около моста у реки Черемухи обнаружили тело 35-летней местной жительницы. Как стало известно, погибшая — многодетная мама, у женщины трое детей.

История пока тёмная, по предварительным данным, женщина погибла после похода в местный бар (у пивзавода). Официальной информации на данный момент нет. Но мы пытаемся по крупицам собирать хоть какие-то данные, которые помогут понять, было ли произошедшее чудовищным несчастным случаем или убийством. Заводим хронику.



Если вы что-то знаете об этой истории, если были в тот вечер в баре у пивзавода или рядом — свяжитесь с редакцией!

почта: 76@rugion.ru;