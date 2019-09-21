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Убили маму 3 детей
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В Рыбинске найдена мёртвой многодетная мама. Что известно к этому часу

Хроника трагической истории в Ярославской области

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Гибель Анны стала шоком для Рыбинска

Гибель Анны стала шоком для Рыбинска

Трагедия в Рыбинске: около моста у реки Черемухи обнаружили тело 35-летней местной жительницы. Как стало известно, погибшая — многодетная мама, у женщины трое детей.

История пока тёмная, по предварительным данным, женщина погибла после похода в местный бар (у пивзавода). Официальной информации на данный момент нет. Но мы пытаемся по крупицам собирать хоть какие-то данные, которые помогут понять, было ли произошедшее чудовищным несчастным случаем или убийством. Заводим хронику.

Если вы что-то знаете об этой истории, если были в тот вечер в баре у пивзавода или рядом — свяжитесь с редакцией!

  • почта: 76@rugion.ru;
  • телефон (whatsApp, Viber, Telegram): 8-910-662-17-73.

Елена Вахрушева

Знакомые убитой рассказали, что 19 сентября её похоронили в закрытом гробу.

Ольга Прохорова

У погибшей была страничка во «ВКонтакте».

— Мы там с ней общались, — рассказал двоюродный брат женщины. — А когда я узнал о её гибели и зашел к ней на страничку, аккаунт уже был удалён.

Ольга Прохорова

Бар, где видели женщину — один из самых известных в городе. Туда ходят многие. Но в соцсетях многие же и задались вопросом — почему в такое место поздно ночью пошла многодетная мама? Теперь уже на этот счёт идут бурные споры.

Ольга Прохорова

Примерная схема: в последний раз живой женщину видели около бара. А обнаружили у реки Черёмуха, не так далеко от бара. Точно место обнаружения тела пока указать трудно из-за недостатка информации.

Ольга Прохорова

Женщину нашли убитой под мостом, где протекает река Черёмуха, недалеко от офиса «МФЦ». Голое тело, накрытое курткой, нашёл старший сын, которому нет ещё и восемнадцати. После увиденного ему потребовалась помощь психологов.

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