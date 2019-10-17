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В Рыбинске поймали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству многодетной мамы

Как сейчас расследуется громкое уголовное дело в Ярославской области

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У Оксаны остались трое детей

У Оксаны остались трое детей

Появились новые подробности громкого дела о гибели молодой многодетной мамы в Рыбинске Ярославской области. Вероятно, это всё же может быть убийством.

— По подозрению в причастности к совершению преступления задержан житель области. С ним проводятся следственные действия, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

Трагедия случилась в середине сентября. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре «1878» у пивзавода в Рыбинске. Из бара Оксана почему-то ушла без сестры. И пропала. А наутро её тело нашли под мостом. Тело, накрытое курточкой, обнаружил старший сын, которому нет ещё и 18. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.

У Оксаны остались трое детей. А история стала обрастать слухами и предположениями — сама ли женщина упала с обрыва к реке, или ей «помогли»? Были даже предположения, что её изнасиловали. Но пока предположения не подтверждены официально. 

Мы ведём хронику, где публикуем все подробности истории.

Если вы были в тот вечер в том баре или рядом или что-то знаете о случившемся и вероятных причинах, свяжитесь с редакцией! Можно позвонить нам 8 910 662-17-73, написать на почту 76@rugion.ru или в личку во «ВКонтакте».

Эта история всколыхнула весь город, потому что до ужаса напомнила всем случай в 2018 году. В Ярославле в кустах нашли изуродованное тело мамы двоих детей. Уголовное дело расследовали несколько месяцев. Лишь в феврале следователь озвучили официальную версию гибели Анны Даниловой.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    17 окт 2019 в 14:35

    Эти я жмамаши шляются по барам в декретный отпуск, данный для ухода за ребёнком.Ищут приключения на свою пятую точку.Чиво ж ждать то от такой ситуации... Кто с детьми и мамками дома сидит - не выгуливают себя в злачные места- живы и здоровы! Береги себя сам ! И НЕ ЛАЗАЙ ПО КУСТАМ !а ТАКИЕ И РОЖАЮТ И ГУЛЯЮТ- ВЫПИВАЮТ- НЕ МНОГО ЛИ ХОТЯТ ОТ ЖИЗНИ?!а ЖИЗНЬ - ОНА ДАМА СТРОГАЯ .иЛИ- или...