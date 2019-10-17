В Рыбинске поймали мужчину, подозреваемого в причастности к убийству многодетной мамы

Появились новые подробности громкого дела о гибели молодой многодетной мамы в Рыбинске Ярославской области. Вероятно, это всё же может быть убийством.
— По подозрению в причастности к совершению преступления задержан житель области. С ним проводятся следственные действия, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Трагедия случилась в середине сентября. 35-летняя Оксана вместе с сестрой отдыхала в баре «1878» у пивзавода в Рыбинске. Из бара Оксана почему-то ушла без сестры. И пропала. А наутро её тело нашли под мостом. Тело, накрытое курточкой, обнаружил старший сын, которому нет ещё и 18. После увиденного подростку потребовалась помощь психолога.
У Оксаны остались трое детей. А история стала обрастать слухами и предположениями — сама ли женщина упала с обрыва к реке, или ей «помогли»? Были даже предположения, что её изнасиловали. Но пока предположения не подтверждены официально.
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Эта история всколыхнула весь город, потому что до ужаса напомнила всем случай в