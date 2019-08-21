В Ярославле судили банду лжеинкассаторов, ограбивших автосалон на пять миллионов рублей

В Ярославле судили банду лжеинкассаторов, которые год назад похитили пять миллионов рублей из автосалона «Ниссан» в Ярославле. В июле полиция завершила расследование и передала громкое уголовное дело в суд. Тогда же в Сети появилось видео ограбления. На нём москвич в костюме инкассатора спокойно заходит в салон и также спокойно забирает у кассира пять миллионов рублей. На улице садится на велосипед и уезжает вместе с миллионами.



Сотрудники всё поняли лишь после приезда настоящих инкассаторов. К счастью, банду быстро задержали, а деньги вернули.

