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Криминал

Действовала по указанию: мошенники украли у ярославны более 600 тысяч рублей

Как провернули аферу и как не попасться на удочку преступников

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Мошенники пока не найдены

Фото: Александра Савельева

В Ярославле мошенники «развели» 43-летнюю женщину на несколько сотен тысяч. Неизвестные позвонили ярославне и представились сотрудниками службы безопасности банка.

— В ходе разговора они сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета необходимо перевести на другой счет денежные средства. Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонивших, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Женщина перевела на неизвестный ей счёт больше 600 тысяч рублей. Когда ярославна поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицейский участок Фрунзенского района.

Однажды ярославец снял в банкомате крупную сумму. Видимо, так торопился, что забыл 150 тысяч в диспенсере для выдачи денег. А когда вернулся, их уже не было.

В Ярославле набирает обороты новый вид мошенничества, на который попадаются даже те, кого, казалось, сложно обвести вокруг пальца. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    тоже так же
    21 авг 2019 в 11:35

    У меня мошенники сняли 4 тыс.,почти так же,стало обидно,пока писал заявление в УВД,телефон мошенницы снова заработал... Но в органах по горячим следам работать не стали...,сославшись что в их бухгалтерии звонки на меж.город оплачивать не могут.Да и выходной день в придачу.Короче не помогли,а прислали отписку,о отказе в возбуждении.Сам виноват,сам их и ищи,короче.Вопросов больше не имею. МОШЕННИКИ , не бойтесь..,ВАС не поймают!

    Гость
    21 авг 2019 в 12:37

    Вчера тоже самое было, позвонили, представились службой безопасности Сбербанка!, моим спасением было то, что была за рулём и не смогла перевести ни чего, потом позвонила на горячую линию и там подтвердили что мошенничество!, и просили блокировать номера сразу!!.Всех хочу предупредить прежде чем что то говорить по телефону, положите трубку и позвоните на горячую линию банка!!!

    Гость
    21 авг 2019 в 11:19

    "В Ярославле мошенники развили 43-летнюю женщину" А женщина до этого была не развитой?