Действовала по указанию: мошенники украли у ярославны более 600 тысяч рублей

Мошенники пока не найдены
Фото: Александра Савельева
В Ярославле мошенники «развели» 43-летнюю женщину на несколько сотен тысяч. Неизвестные позвонили ярославне и представились сотрудниками службы безопасности банка.
— В ходе разговора они сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета необходимо перевести на другой счет денежные средства. Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонивших, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Женщина перевела на неизвестный ей счёт больше 600 тысяч рублей. Когда ярославна поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицейский участок Фрунзенского района.
Однажды ярославец снял в банкомате крупную сумму. Видимо, так торопился, что забыл 150 тысяч в диспенсере для выдачи денег. А когда вернулся, их уже не было.
В Ярославле набирает обороты новый вид мошенничества, на который попадаются даже те, кого, казалось, сложно обвести вокруг пальца.