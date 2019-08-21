Действовала по указанию: мошенники украли у ярославны более 600 тысяч рублей

В Ярославле мошенники «развели» 43-летнюю женщину на несколько сотен тысяч. Неизвестные позвонили ярославне и представились сотрудниками службы безопасности банка.

— В ходе разговора они сообщили, что для предотвращения несанкционированного списания денежных средств с ее счета необходимо перевести на другой счет денежные средства. Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонивших, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Женщина перевела на неизвестный ей счёт больше 600 тысяч рублей. Когда ярославна поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицейский участок Фрунзенского района.

