Избил из-за куртки: в Ярославле судят ещё одного экс-сотрудника колонии

На этой неделе Заволжский суд Ярославля установил вину бывшего сотрудника ФСИН Ярославской колонии № 1. Владимир Костюк обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия. В октябре 2016 года бывший дежурный помощник начальника колонии избил заключенного Павла Соколова за то, что тот не захотел снимать куртку. Видео пыток было опубликовано на сайте «Новой Газеты» в марте этого года.

Тем не менее, по словам адвоката фонда «Общественный вердикт» Ирины Бирюковой, судья вернул дело в прокуратуру для устранения существенных нарушений.

Заключённый, которого избивали, вышел на свободу в апреле прошлого года Фото: Фонд «Общественный вердикт» / Facebook.com



— Суд вернул дело для устранение недостатков в обвинительном заключении. Дело в том, что оно содержит обвинение в части нарушения интересов общества, так как Костюк был сотрудником и находился при исполнении своих обязанностей. Но при всем описании нарушений прав и интересов потерпевшего Павла Соколова обвинительное заключение, по мнению суда, не содержит сведений об этом. Суд установил вину Костюка, но возвращает дело прокурору для устранения недостатков в самом обвинительном заключении, — комментирует решение суда адвокат Бирюкова.

Владимир Костюк полностью признал свою вину. Прокурор просил назначить ему пять лет лишения свободы условно и пять лет испытательного срока.



Недавно «Новая Газета» опубликовала ещё одно видео. На нём сотрудники ИК-1 издеваются над заключёнными. Запись датирована февралём 2016 года. СК возбудил уголовное дело, но правозащитники опасаются, что его пытаются замять.

Напомним, что завершилось расследование уголовного дела о пытках заключённого Евгения Макарова в ярославской колонии. Дело возбудили ещё летом 2018 года после публикации видео, где толпа уфсиновцев избивает заключенного, привязанного к столу.

