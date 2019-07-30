«Пытаются замять»: СК возбудил уголовное дело по новым видео пыток в ярославской колонии

Видео сняли в феврале 2016 года
Фото: скриншот из видео «Новой газеты»
По новым видео пыток в ярославской колонии № 1 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили правозащитники фонда «Общественный вердикт». Напомним, видео опубликовала «Новая газета» 17 июля — спустя год после публикации первого видео издевательств над заключённым Евгением Макаровым. Тогда ролик всколыхнул общественность. Начались массовые аресты и суды над сотрудниками колонии. Возбудили 22 уголовных дела. Скандал даже стал международным.
По информации правозащитников фонда, дело возбудил Заволжский следственный отдел СУ СК РФ по Ярославской области по факту превышения должностных полномочий с применением насилия. Тем не менее потерпевшими по делу пока никто не признан.
— Мы опасаемся, что расследование будет проводиться не лучшим образом. Как показала практика работы с Заволжским следственным отделом, все жалобы и сообщения о пытках, которые попадали в этот отдел, не приводили к возбуждению уголовных дел. Совершенно непонятно, почему дело возбуждено именно этим отделом, если материалы были выявлены в результате расследования, которое проводит ГСУ СК. На сегодняшний день нет никаких сведений о задержаниях и арестах, как это было год назад, ничего не известно о том, проводятся ли следственные действия. Есть серьезные опасения, что дело пытаются замять, — комментирует ситуацию адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова.
Напомним, на новом видео, которое появилось две недели назад, сотрудники ИК-1 насилуют заключённых. Видео тяжело смотреть: некоторые фрагменты журналисты не показывают в связи с требованием закона, возрастное ограничение стоит — строго с 18 лет. Ролик длится около девяти минут и сопровождается криками заключённых, которых сотрудники ФСИН насильно заталкивают в «класс воспитательной работы».
На следующий день после обнародования пыточного видео в колонию приехал прокурор и уполномоченный по правам человека. Проверка нашла массу нарушений.
В марте «Новая газета» опубликовала ещё один минутный ролик пыток в феврале 2017 года.
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