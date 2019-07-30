«Пытаются замять»: СК возбудил уголовное дело по новым видео пыток в ярославской колонии

— Мы опасаемся, что расследование будет проводиться не лучшим образом. Как показала практика работы с Заволжским следственным отделом, все жалобы и сообщения о пытках, которые попадали в этот отдел, не приводили к возбуждению уголовных дел. Совершенно непонятно, почему дело возбуждено именно этим отделом, если материалы были выявлены в результате расследования, которое проводит ГСУ СК. На сегодняшний день нет никаких сведений о задержаниях и арестах, как это было год назад, ничего не известно о том, проводятся ли следственные действия. Есть серьезные опасения, что дело пытаются замять, — комментирует ситуацию адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова. Напомним, на новом видео, которое появилось две недели назад, сотрудники ИК-1 насилуют заключённых. Видео тяжело смотреть: некоторые фрагменты журналисты не показывают в связи с требованием закона, возрастное ограничение стоит — строго с 18 лет. Ролик длится около девяти минут и сопровождается криками заключённых, которых сотрудники ФСИН насильно заталкивают в «класс воспитательной работы».

На следующий день после обнародования пыточного видео в колонию приехал прокурор и уполномоченный по правам человека. Проверка нашла массу нарушений. В марте «Новая газета» опубликовала ещё один минутный ролик пыток в феврале 2017 года.

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