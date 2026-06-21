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Криминал Задержан экс-глава района Больше года в СИЗО: что сейчас с делом экс-главы района Ярославской области, задержанным за взятку

Больше года в СИЗО: что сейчас с делом экс-главы района Ярославской области, задержанным за взятку

По делу также проходят его заместитель, депутат и бизнесмены

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Экс-главе Гаврилов-Ямского района 56 лет | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comЭкс-главе Гаврилов-Ямского района 56 лет | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

Экс-главе Гаврилов-Ямского района 56 лет

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

Больше года в СИЗО в Ярославле находится экс-глава Гаврилов-Ямского района Андрей Сергеичев. Его задержали 16 апреля 2025 года по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности.

«Ярославский областной суд продлил срок содержания под стражей в отношении Андрея Сергеичева до 15 июля 2026 года», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе областного суда.

Сергеичев Андрей Борисович родился 21 ноября 1969 года. По информации с сайта Гаврилов-Ямской администрации, в 2006 году окончил Институт управления по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Архангельске. В 2010 году — Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина по направлению «электроснабжение».

На пост главы Гаврилов-Ямского района его выбирали депутаты в октябре 2022 года. По словам на тот момент и. о. главы района Андрея Забаева, решение было единогласным.

Силовики проводили обыски дома у Сергеичева и на работе

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В чем обвиняют экс-главу района

По данным суда, Сергеичева обвиняют по целому списку статей, в том числе — о получении взятки, предварительном сговоре, мошенничестве и отмывании денежных средств.

Согласно данным суда, Андрея Сергеичева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 ч. 5 п. «в»; ст. 286 ч. 3 п. «е»; ст. 286 ч. 3 пп. «г», «е»; ст. 286 ч. 3 пп. «г», «е»; ст. 159 ч. 4; ст. 174.1 ч. 3 пп. «а», «б» УК РФ.

Вместе с ним по делу проходят его заместитель Андрей Романюк, а еще депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа, подрядчик Андрей Голицын и предприниматель Ресан Варшанидзе.

По делу также проходит Андрей Голицын&nbsp;— подрядчик, депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comПо делу также проходит Андрей Голицын&nbsp;— подрядчик, депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

По делу также проходит Андрей Голицын — подрядчик, депутат муниципального совета Гаврилов-Ямского муниципального округа

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

По данным правоохранителей, в конце 2023 года Сергеичев получил от коммерсанта взяткой более 180 тысяч рублей.

«По версии следствия, глава района совместно с генеральным директором коммерческой организации и другими соучастниками организовали заключение муниципальных контрактов на производство строительно-монтажных и ремонтных работ с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности, ограничив участие в конкурентных процедурах иных лиц», — сообщали в прокуратуре.

Что с другими фигурантами

И бизнесмена Голицына, и ресторатора Варшанидзе обвиняют по одной статье: в превышении должностных полномочий, совершенном организованной группой, из корыстной заинтересованности.

Чем занимаются Голицын и Варшанидзе

Андрей Голицын ранее занимал пост гендиректора ООО «Стройкоммунэнерго», компания зарегистрирована в Гаврилов-Яме с 2004 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В их портфолио — ремонт автодорог, обустройство катков и другие работы, выигранные через госзакупки. Он даже мелькал в постах администрации после отчетов о проделанной работе. По данным сервиса «Контур. Фокус», в 2025 году фирма заработала 15,2 миллиона рублей, убыток составил 35,2 миллиона рублей.

Ресан Варшанидзе ранее был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере строительства, он прекратил деятельность ИП в 2025 году. С 2008 года владеет рестораном «Иверия» в Гаврилов-Яме.

Сперва силовики задержали Сергеичева, Голицына и Варшанидзе. Обязанности главы начал исполнять первый заместитель — Андрей Романюк. Однако спустя месяц во внимание силовиков попал и он. Как предполагают в СК, экс-глава района брал взятку при посредничестве своего заместителя.

После задержания Сергеичева его зам Андрей Романюк был назначен на пост и.&nbsp;о. главы | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.comПосле задержания Сергеичева его зам Андрей Романюк был назначен на пост и.&nbsp;о. главы | Источник: Андрей Сергеичев / Vk.com

После задержания Сергеичева его зам Андрей Романюк был назначен на пост и. о. главы

Источник:

Андрей Сергеичев / Vk.com

Романюка также доставили в СК в Ярославле.

Андрея Романюка отправили под стражу

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Telegram

Убытки бюджету Гаврилов-Ямского района оценили в сумму больше 8 миллионов рублей. Дело поставил на контроль прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий.

Расследование продолжается. Как сообщают источники 76.RU, могут быть вскрыты новые эпизоды.

По данным редакции, дело заместителя Андрея Романюка направили в суд 20 мая с досудебным соглашением, он продолжает находиться в СИЗО. Андрею Голицыну и Ресану Варшанидзе изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Кто теперь возглавляет район

В июне 2025-го депутаты выбрали нового главу. Как сообщал губернатор Михаил Евраев, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Алишера Рустамова.

Алишер Рустамов возглавил район в июне 2025 года | Источник: Алишер Рустамов / vk.comАлишер Рустамов возглавил район в июне 2025 года | Источник: Алишер Рустамов / vk.com

Алишер Рустамов возглавил район в июне 2025 года

Источник:

Алишер Рустамов / vk.com

Рустамов Алишер Хужамуратович родился 7 февраля 1976 года. Согласно сайту Гаврилов-Ямской администрации, окончил Ташкентское высшее танковое командно-инженерное училище в 1996 году. Как рассказывал губернатор Михаил Евраев, ранее он более 10 лет возглавлял Единую службу заказчика администрации Ростовского района. Затем работал в администрациях Гаврилов-Ямского и Рыбинского районов. До назначения на должность главы являлся заместителем главы Рыбинска по городскому хозяйству, курировал направление ЖКХ.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Задержание Получение взятки Превышение должностных полномочий Бизнесмен
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Комментарии
1
Гость
23 минуты
За год наверное большую кучу вшей передавил)
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Гость
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