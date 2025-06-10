В Ярославской области назначили двух новых глав районов

В Ярославской области выбрали глав Угличского района и Гаврилов-Ямского округа. О новых назначениях сообщил губернатор Михаил Евраев 10 июня.
«Депутаты единогласно поддержали Илью Владимировича Филипцова и Алишера Хужамуратовича Рустамова соответственно. У обоих серьезный опыт работы в органах местной власти и на руководящих должностях в муниципальных структурах, оба хорошо знают проблематику своих территорий и имеют необходимые профессиональные и личные качества для решения поставленных задач», — написал у тебя в соцсетях глава региона.
Что известно о главе Гаврилов-Ямского округа
Как ранее сообщал Михаил Евраев, Алишер Рустамов имеет большой опыт работы в региональных органах власти. Ранее он более 10 лет возглавлял Единую службу заказчика администрации Ростовского района. После этого устроился на работу в администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района. До своего назначения на должность главы он являлся заместителем главы Рыбинска по городскому хозяйству. Там он курировал направление ЖКХ.
«Алишер Хужамуратович более пяти лет живет с семьей в Гаврилов-Ямском округе и хорошо знает его особенности. При этом обладает всеми компетенциями для решения задач по развитию муниципалитета», — ранее отмечал губернатор Михаил Евраев.
Что известно о главе Угличского района
Главой Угличского муниципального округа стал Илья Филипцов. В конце апреля 2025 года его назначили исполняющим обязанности главы, и менее чем через два месяца его повысили.
«Ранее Филипцов занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа», — уточнили в администрации Угличского района.
Как ранее сообщали власти, бывший глава Угличского района Анатолий Курицин планирует вернуться на работу в Мышкинский округ, где он уже был главой района — с 2004 по 2017 год.