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Политика В Ярославской области назначили двух новых глав районов

В Ярославской области назначили двух новых глав районов

Что о них известно

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12 комментариев
В Ярославской области назначили глав Угличского района и Гаврилов-Ямского округа | Источник: Михаил Евраев / T.meВ Ярославской области назначили глав Угличского района и Гаврилов-Ямского округа | Источник: Михаил Евраев / T.me

В Ярославской области назначили глав Угличского района и Гаврилов-Ямского округа

Источник:

Михаил Евраев / T.me

В Ярославской области выбрали глав Угличского района и Гаврилов-Ямского округа. О новых назначениях сообщил губернатор Михаил Евраев 10 июня.

«Депутаты единогласно поддержали Илью Владимировича Филипцова и Алишера Хужамуратовича Рустамова соответственно. У обоих серьезный опыт работы в органах местной власти и на руководящих должностях в муниципальных структурах, оба хорошо знают проблематику своих территорий и имеют необходимые профессиональные и личные качества для решения поставленных задач», — написал у тебя в соцсетях глава региона.

Что известно о главе Гаврилов-Ямского округа

Алишер Рустамов возглавил Гаврилов-Ямский округ | Источник: Михаил Евраев / T.meАлишер Рустамов возглавил Гаврилов-Ямский округ | Источник: Михаил Евраев / T.me

Алишер Рустамов возглавил Гаврилов-Ямский округ

Источник:

Михаил Евраев / T.me

Как ранее сообщал Михаил Евраев, Алишер Рустамов имеет большой опыт работы в региональных органах власти. Ранее он более 10 лет возглавлял Единую службу заказчика администрации Ростовского района. После этого устроился на работу в администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района. До своего назначения на должность главы он являлся заместителем главы Рыбинска по городскому хозяйству. Там он курировал направление ЖКХ.

«Алишер Хужамуратович более пяти лет живет с семьей в Гаврилов-Ямском округе и хорошо знает его особенности. При этом обладает всеми компетенциями для решения задач по развитию муниципалитета», — ранее отмечал губернатор Михаил Евраев.

Что известно о главе Угличского района

Угличский район возглавил Илья Филипцов | Источник: Михаил Евраев / T.meУгличский район возглавил Илья Филипцов | Источник: Михаил Евраев / T.me

Угличский район возглавил Илья Филипцов

Источник:

Михаил Евраев / T.me

Главой Угличского муниципального округа стал Илья Филипцов. В конце апреля 2025 года его назначили исполняющим обязанности главы, и менее чем через два месяца его повысили.

«Ранее Филипцов занимал должность начальника управления городского хозяйства администрации Переславль-Залесского муниципального округа», — уточнили в администрации Угличского района.

Как ранее сообщали власти, бывший глава Угличского района Анатолий Курицин планирует вернуться на работу в Мышкинский округ, где он уже был главой района — с 2004 по 2017 год.

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Комментарии
12
Гость
6 часов
Отсутствие денег и выборов извратили само понятие Местного самоуправления
Гость
6 часов
Как друзья вы не садитесь ,в управленцев не годитесь.
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