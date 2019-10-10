«Торговля — не наш профиль»: депутаты назвали ещё одну причину продажи Ленинского рынка

Сегодня председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов устроил встречу с журналистами. На ней он ещё раз затронул тему продажи Ленинского рынка.



— Торговля — это непрофильный актив для города. Мы понимаем, что рынок может быть прибыльным. Но продаём его с условием сохранения рынка, — говорит Артур Ефремов. — Мы надеемся, что к концу года произойдёт продажа. Уже эти деньги заложены. А когда ты внес это в доходы, уже можешь расходовать — таков бюджетный процесс.



Напомним, с идеей продать рынок выступила мэрия Ярославля. Изначально депутаты были против этого: ещё несколько лет назад рынок был прибыльным, почему сейчас он стал приносить убытки? Но после долгих совещаний рынок решили продать по цене не ниже 145 миллионов рублей с сохранением работы торговых площадей.

