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Продажа Ленинского рынка

«Торговля — не наш профиль»: депутаты назвали ещё одну причину продажи Ленинского рынка

Бизнес в Ярославле планируют отдать в частные руки до конца года

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Хочется надеяться, что жители Пятерки все же смогут покупать свежие овощи и фрукты

Хочется надеяться, что жители Пятерки все же смогут покупать свежие овощи и фрукты

Сегодня председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов устроил встречу с журналистами. На ней он ещё раз затронул тему продажи Ленинского рынка.

— Торговля — это непрофильный актив для города. Мы понимаем, что рынок может быть прибыльным. Но продаём его с условием сохранения рынка, — говорит Артур Ефремов. — Мы надеемся, что к концу года произойдёт продажа. Уже эти деньги заложены. А когда ты внес это в доходы, уже можешь расходовать — таков бюджетный процесс.

Напомним, с идеей продать рынок выступила мэрия Ярославля. Изначально депутаты были против этого: ещё несколько лет назад рынок был прибыльным, почему сейчас он стал приносить убытки? Но после долгих совещаний рынок решили продать по цене не ниже 145 миллионов рублей с сохранением работы торговых площадей.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    алщик
    10 окт 2019 в 17:01

    а тогда зачем вы все нужны

    Гость
    10 окт 2019 в 16:39

    Ой, врут и не краснеют! Пол-Ярославля продали и всё "не наш". Юмористы.

    Трололо
    10 окт 2019 в 16:29

    «Торговля — не наш профиль»

    А что ваш?