«Уже есть покупатель»: в Ярославле продают Ленинский рынок. Теперь уже точно

Решение принято: Ленинский рынок Ярославля выставляют на продажу. Сегодня за это проголосовали депутаты муниципалитета, разрешив мэрии выставить бизнес на торги. Начальная цена акций рынка — 145 миллионов рублей.
Идею продажи обсуждали давно, но изначально депутаты были против этой затеи.
— Моя позиция, что рынок не нужно продавать. Как это может быть, что 3000 квадратных метров торговых площадей — это убыточно? — задавался вопросом депутат Константин Шлапак. — Если торги не состоятся, нужно задуматься о том, что рынок может приносить прибыль, взять дело в ежовые рукавицы и заняться им.
— Еще два года назад предприятие было хоть немножечко прибыльным. Сейчас мы видим, что есть определенный спрос на покупку у определенных лиц. Может быть, в течение двух лет просто не налаживали управление? — выступила депутат Евгения Овод.
Фраза о том, что уже есть желающие купить рынок, прозвучала на заседании муниципалитета не раз, однако конкретной фирмы названо не было.
В итоге решение о продаже принято, теперь чиновники надеются заткнуть дыры в бюджете от продажи бизнеса. В мэрии заверили, что при переходе в частные руки рынок будет сохранён.