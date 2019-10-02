«Уже есть покупатель»: в Ярославле продают Ленинский рынок. Теперь уже точно

Решение принято: Ленинский рынок Ярославля выставляют на продажу. Сегодня за это проголосовали депутаты муниципалитета, разрешив мэрии выставить бизнес на торги. Начальная цена акций рынка — 145 миллионов рублей.

Идею продажи обсуждали давно, но изначально депутаты были против этой затеи.

— Моя позиция, что рынок не нужно продавать. Как это может быть, что 3000 квадратных метров торговых площадей — это убыточно? — задавался вопросом депутат Константин Шлапак. — Если торги не состоятся, нужно задуматься о том, что рынок может приносить прибыль, взять дело в ежовые рукавицы и заняться им.