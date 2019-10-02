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Бизнес

«Уже есть покупатель»: в Ярославле продают Ленинский рынок. Теперь уже точно

Депутаты разрешили мэрии отдать бизнес в частные руки

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Рынок отдадут в частные руки

Рынок отдадут в частные руки

Решение принято: Ленинский рынок Ярославля выставляют на продажу. Сегодня за это проголосовали депутаты муниципалитета, разрешив мэрии выставить бизнес на торги. Начальная цена акций рынка — 145 миллионов рублей. 

Идею продажи обсуждали давно, но изначально депутаты были против этой затеи. 

— Моя позиция, что рынок не нужно продавать. Как это может быть, что 3000 квадратных метров торговых площадей — это убыточно? — задавался вопросом депутат Константин Шлапак. — Если торги не состоятся, нужно задуматься о том, что рынок может приносить прибыль, взять дело в ежовые рукавицы и заняться им. 

— Еще два года назад предприятие было хоть немножечко прибыльным. Сейчас мы видим, что есть определенный спрос на покупку у определенных лиц. Может быть, в течение двух лет просто не налаживали управление? — выступила депутат Евгения Овод. 

Фраза о том, что уже есть желающие купить рынок, прозвучала на заседании муниципалитета не раз, однако конкретной фирмы названо не было. 

В итоге решение о продаже принято, теперь чиновники надеются заткнуть дыры в бюджете от продажи бизнеса. В мэрии заверили, что при переходе в частные руки рынок будет сохранён. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Ално
    2 окт 2019 в 20:24

    Скорее всего ждали когда в цене упадёт, поэтому и не покупали раньше.По дешовке.

    2 окт 2019 в 20:13

    Депы выпишут себе поощрительные премии, за сокращение городского долга?
    В Ярославле часто болтаются без дела различные министры и политические деятели. Необходимо обложить их налогом. Приехал министр - отстегнул в бюджет города 10 лямов. Приехал президент - 30 лямов. Прикатил какой нить певец - 1 млн (канделаки там, бузова, киркоров, крид какой то).