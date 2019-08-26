Продавцы ревут в обнимку: мэрия Ярославля продаст Ленинский рынок

Продавцы на рынке расстроены предстоящими переменами
Фото: Александра Савельева
Ленинский рынок на улице Белинского в Ярославле остался в одном шаге от приватизации. Мэрия Ярославля опубликовала план приватизации муниципального имущества, и на последней строчке — рынок. Продать рынок хотят в связи с тем, что, как официально сказано в пояснительной записке, «деятельность указанного общества не связана с осуществлениями полномочий органами местного самоуправления города Ярославля».
План уже внесли на обсуждение на комиссию муниципалитета. Заседание постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города состоится 28 августа, где обсудят список недвижимости, который мэрия предлагает продать.
Если муниципалитет утвердит предложение, то рынок выставят на продажу.
Тогда, видимо, рынок начнут сотрясать рыдания — продавцы за прилавками очень расстроились, узнав еще несколько месяцев назад о планах мэрии.
— В обнимку с конкурентами рыдаем, 20 лет здесь проработали, — сокрушались женщины.
Опечалены грядущими изменениями и покупатели. Когда стало известно о планах властей, мы поговорили с людьми на рынке.