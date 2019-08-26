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Бизнес

Продавцы ревут в обнимку: мэрия Ярославля продаст Ленинский рынок

Остался последний шаг для принятия решения

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Продавцы на рынке расстроены предстоящими переменами

Фото: Александра Савельева

Ленинский рынок на улице Белинского в Ярославле остался в одном шаге от приватизации. Мэрия Ярославля опубликовала план приватизации муниципального имущества, и на последней строчке — рынок. Продать рынок хотят в связи с тем, что, как официально сказано в пояснительной записке, «деятельность указанного общества не связана с осуществлениями полномочий органами местного самоуправления города Ярославля».

План уже внесли на обсуждение на комиссию муниципалитета. Заседание постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города состоится 28 августа, где обсудят список недвижимости, который мэрия предлагает продать.

Если муниципалитет утвердит предложение, то рынок выставят на продажу.

Тогда, видимо, рынок начнут сотрясать рыдания — продавцы за прилавками очень расстроились, узнав еще несколько месяцев назад о планах мэрии.

— В обнимку с конкурентами рыдаем, 20 лет здесь проработали, — сокрушались женщины.

Опечалены грядущими изменениями и покупатели. Когда стало известно о планах властей, мы поговорили с людьми на рынке.

А вы где закупаетесь продуктами?

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    Ленинский рынок

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      КОММЕНТАРИИ (8)

      Гость
      26 авг 2019 в 20:36

      Расхитители социалистической собственности

      Гость
      26 авг 2019 в 20:33

      Лучше продайте Дзержинский рынок, он выглядит как склеп

      Mel
      26 авг 2019 в 20:25

      Рынок - продадут, деньги - украдут, а на месте его - многоэтажку воткнут и ещё наварятся с этого! Вопрос - а что получит город и район? Только ещё большую проблему с парковками и отсутствие выбора - очень многие отовариваются на рынке: мясо, рыба и т.д.