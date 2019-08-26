Продавцы ревут в обнимку: мэрия Ярославля продаст Ленинский рынок

Ленинский рынок на улице Белинского в Ярославле остался в одном шаге от приватизации. Мэрия Ярославля опубликовала план приватизации муниципального имущества, и на последней строчке — рынок. Продать рынок хотят в связи с тем, что, как официально сказано в пояснительной записке, «деятельность указанного общества не связана с осуществлениями полномочий органами местного самоуправления города Ярославля».

План уже внесли на обсуждение на комиссию муниципалитета. Заседание постоянной комиссии муниципалитета по экономике и развитию города состоится 28 августа, где обсудят список недвижимости, который мэрия предлагает продать.

