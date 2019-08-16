«Загубили бизнес»: как живут три ярославских ресторана после шоу Константина Ивлева «На ножах»

В ресторане Ростова Великого, куда недавно приезжал Константин Ивлев со своим шоу «На ножах», восстанавливают снесённую съёмочной группой барную стойку. Кафе «ХлебСоль» закрылось меньше чем через год после визита передачи. Каким словом вспоминают владельцы заведений известное шоу на телеканале «Пятница» и его ведущего? Всего в Ярославской области Константин Ивлев побывал в четырёх заведениях. Мы связались с их владельцами, и они рассказали, в какую сторону шоу изменило их жизнь и работу ресторанов.

«Я попала на колоссальные деньги»

Было/стало Фото 1: телеканал «Пятница» Фото 2: телеканал «Пятница»

Одним из самых ярких выпусков шоу в целом стал сюжет о заведении «ХлебСоль», которое располагалось на Суздальском шоссе. Сейчас такого заведения там больше нет. Кафе закрылось меньше чем через год после выпуска телепередачи в 2016 году. Что там произошло? — Я попала на колоссальные деньги. У меня испортили очень дорогую диджейскую стойку, ремонт двух залов пришлось делать заново, это стресс, — рассказывает хозяйка закрывшегося кафе Кира. — Это стало не то заведение, которое приносило мне доход. Люди приходили и забирали задаток, который оставили на проведение своего праздника. Да, посетители ходили после выпуска, чтобы посмотреть на нас, как на обезьян в зоопарке. У меня была концепция — праздники, свадьбы, юбилеи, поминки. И она работала. Мне же сделали столовую с ценником, нереальным в нашем городе. За 200 рублей — салат из свёклы. По новое концепции заведению дали название «Пельмени», оно должно было привлечь школьников и студентов. В итоге Кира закрыла свой бизнес на Суздальском шоссе и переехала на улицу Большую Фёдоровскую, где открыла новое заведение «Кувшин» — в том же стиле, в каком было её кафе до приезда телепередачи.

Владелица открыла новое заведение по своей проверенной концепции Фото: Анна Ёлкина

— Всё, что осталось от Ивлева, — мои же перекрашенные стулья, — добавила Кира. «Это всё шоу, понимаете?»

Ресторан не захотел называться «Рюмочной» Фото: Ресторан Покровские ворота / Vk.com

Хозяйка заведения «Покровские ворота» в Ростове Великом ответила нам по телефону уставшим голосом. — Это всё шоу, вы понимаете? На следующий день мы уже вернули название. Мы оставили всё, как у нас было до этого. Нам ничего не понравилось. Внутри он нам, в принципе, ничего и не сделал. Барную стойку сейчас восстанавливаем за свой счёт. А это дорого.

Ивлев предложил заведению название «Рюмочная» и новое меню, но хозяйка заведения к его советам прислушиваться не стала. «Если бы Ивлев приехал ещё раз, мы бы его не пустили» Расстроены после визита шоу оказались и в кафе восточной кухни «Шафран» в Ярославле — одном из старейших заведений в городе. Владелец заведения и вовсе отказался беседовать на эту тему. — Если бы он приехал к нам ещё раз, мы бы его не пустили. Меню мы вернули своё. Но кафе идёт на дно, — высказалась администратор Людмила. Она работала в «Шафране» до выпуска телешоу в сентябре 2016 года и продолжает до сих пор.

2016/2019 Фото 1: телеканал «Пятница» Фото 2: Анна Ёлкина

Правда, антураж заведения, предложенный Ивлевым, тут всё же оставили. Говорят, делать ремонт — денег нет. Группа шоу обновила цвета заведения из бордово-красных в розово-голубые. Константин Ивлев предложил в кафе своего управляющего, но после шоу эту девушку никто не видел.

«Остались тёплые чувства»

Было/стало Фото 1: телеканал «Пятница» Фото 2: телеканал «Пятница»