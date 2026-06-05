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Бизнес Цифра вместо бумаги. Что придумали для спасения убыточной «Почты России»

Цифра вместо бумаги. Что придумали для спасения убыточной «Почты России»

Как чиновники будут поднимать с колен компанию и что из этого может выйти

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Это не первая попытка сделать почту эффективнее. Поможет ли она в этот раз? | Источник: Александр Подопригора / 161.RUЭто не первая попытка сделать почту эффективнее. Поможет ли она в этот раз? | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Это не первая попытка сделать почту эффективнее. Поможет ли она в этот раз?

Источник:
Александр Подопригора / 161.RU

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о поддержке «Почты России», который направлен на цифровизацию почтовых и других услуг. «Фонтанка» разбиралась, могут ли предложенные меры сделать почту эффективной.

О чем речь?

Федеральное правительство 1 июня внесло в Госдуму законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России», предполагающий поправки в закон «О почтовой связи».

Авторы документа — чиновники и депутаты — разработали целый комплекс предложений для развития госкомпании. В основном они связаны с максимальной цифровизацией.

В числе прочего кабинет министров предлагает ввести:

  • подачу платежных документов за жилье и коммунальные услуги через портал «Госуслуги» (если получатель зарегистрирован на портале и согласился с получением платежек в таком формате);

  • создание юрлицами и физлицами на «Госуслугах» электронных почтовых ящиков для приема юридически значимых сообщений;

  • прием безналичной оплаты без комиссии в почтовых отделениях;

  • ограничение по использованию почтовых ящиков (с доступом только для «Почты России», управляющей компании и сторонних организаций — по решению общего собрания жильцов);

  • возможность для почтовых операторов привлекать сторонние компании и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок;

  • размещение рекламы на доставляемых «Почтой России» платежных документах;

  • оптимизацию графика работы почтовых отделений.

В законопроекте также прописана возможность штрафов для «Почты России» за нарушение порядка направления платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Должностные лица за нарушение порядка ожидает штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, юрлица — от 30 до 50 тысяч рублей.

В чем проблема?

Чиновники уже озвучили то, о чем говорят и участники рынка: «Почта России» — неэффективное предприятие, которое генерирует убытки и не способствует повышению доступности услуг почтовой связи. Об этом в апреле прошлого года заявила Счетная палата.

По СПАРК, выручка «Почты России» за 2025 год составила 219 миллиардов рублей против 212 миллиардов рублей в 2024 году. Убыток в прошлом году вырос почти в три раза — до 20 миллиардов рублей против 7 миллиардов рублей в 2024 году.

Напомним, что федеральное правительство разрабатывало законопроект о поддержке «Почты России» уже давно. Например, обнародованный в марте этого года вариант предполагал ужесточение требований для почтовых операторов (размер уставного капитала, получение лицензии), но эти предложения из законопроекта убрали. Также в проект в итоге не вошла идея создания специального фонда для поддержки «Почты России», который создавался бы за счет отчислений логистических компаний.

Кроме того, в последней версии более четко прописана система штрафов для почтовых операторов.

Одной из действительно реальных мер поддержки «Почты России» можно считать решение правительства РФ выделять на модернизацию отделений почтовой связи по 5 миллиардов рублей ежегодно с 2026 по 2028 год. Кабмин уже распорядился направить средства на докапитализацию «Почты России» в текущем году в объеме тех самых 5 миллиардов рублей, они и будут направлены на развитие отделений почты.

Что думают аналитики

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты считают, что цифровизация — это именно то направление, которое может в какой-то степени спасти «Почту России».

«Почта России» устарела, ее услуги необходимы только в удаленных населенных пунктах и бизнесу. Население уже прочно перешло на доставку в пределах населенного пункта и на работу через ПВЗ онлайн-площадок, у которых выстроена собственная логистика. Поэтому нужно цифровизировать услуги и пытаться на коммерческом принципе работать совместно с крупными площадками. Например, можно сотрудничать с «ВТБ-Вайлдберриз», а также задействовать государственную разветвленную по регионам логистику доставки товара через железную дорогу, автоперевозки и доставку на дом почтальонами.

Дмитрий Кумановский

аналитик телеграм-канала Bonus Fabula

Опыт этот не новый, почта в США его уже прошла в прошлом десятилетии. И сейчас у этой компании единственная статья с ростом доходов — это доставка посылок из интернет-магазинов, напоминает Дмитрий Кумановский.

Правда, другой аналитик считает, что как раз в сегменте перевозок у «Почты России» практически нет шансов на какое-либо развитие.

В любом случае объем отправок через «Почту России» будет только падать, а конкуренцию маркетплейсам она не может составить, так как работает в белую. Маркетплейсы же используют услуги подрядчиков, за которые никто не отвечает. «Почта России» платит 22% НДС, а маркетплейсы используют ипэшников, которые перевозят грузы фурами и работают на ПВЗ, могут дробить бизнес и не платить НДС. Либо же работать в сером секторе.

Иван Федяков

глава ГК INFOLine

Зарабатывать в основном на перевозках «Почта России» не сможет, потому что работает, в отличие от большинства перевозчиков, исключительно в белом секторе, считает эксперт. Ранее компания могла доминировать на международных направлениях, но после начала СВО они заметно сократились, напоминает Иван Федяков. Поэтому и были попытки сделать «Почта банк», продавать продукты питания в почтовых отделениях, то есть развивать непрофильные направления. «Однако нельзя сказать, что они стали удачными», — заключает Иван Федяков.

По данным Росстата и прогнозам Минэкономразвития, общий объем перевозок грузов всеми видами транспорта в России в 2025 году составил около 8,3 миллиарда тонн, это на 3% больше, чем в 2024 году. Крупнейшими логистическими компаниями считаются «Деловые линии», СДЭК, DPD Россия, ПЭК, Fesco.

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Екатерина Фомичева
Корреспондент отдела «Бизнес»
Почта Убытки Модернизация
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Комментарии
2
Гость
20 минут
Из за специфики системы отбора кадров в госчиновники не на основе управленческих данных, а по уровню лояльности, любое госпредприятие будет заведомо убыточным. И любы потуги что то исправить обречены на провал. Потому как нет квалифицированных управленцев которые могли бы принять эффективные решения. Лояльных много. А квалифицированных нет.
Гость
41 минута
Когда остановится рост цен на бензин???
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Гость
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