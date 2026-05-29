«Много играл в Dota2»: сельчанин зарабатывает миллионы на деревянных копиях оружия из компьютерных игр

Житель маленького поселка разбогател на деревянных игрушках Источник: Городские медиа

Сергей Силаев создал одно из самых необычных предприятий — производство игрушечного оружия по мотивам компьютерных игр.

Малая родина бизнесмена — село Вознесенское в Нижегородской области — всегда славилась знаменитой полхов-майданской матрешкой, которую местные делают на дому, но Сергей не стал останавливаться на кустарном промысле. В 2017 году он запустил масштабное по местным меркам производство: сначала делал копии ножей и пистолетов из Counter Strike (18+), а сейчас — из мобильного шутера Standoff (16+).

Теперь значительная часть жителей села работает на производстве Сергея, а в некоторых цехах можно увидеть причудливую картину: десятки взрослых женщин собирают «оружие». Всего на предприятии трудится порядка 100 человек. За первый квартал 2026 года выручка составила 160 миллионов рублей.

Игрушечное оружие — основное направление предприятия. Снаряжение получается полностью функциональным: ножи складываются и раскладываются, а из огнестрельного можно стрелять с помощью специальных резинок. Всякие детали вроде затворов у оружия тоже рабочие. В общем, всё максимально реалистично.