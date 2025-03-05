«Страдаем мы, покупатели»: ярославцы написали обращение сенатору из-за проверок магазинов «Светофор»

Во всех магазинах торговой сети «Светофор» в Ярославской области ранее нашли нарушения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители Ярославской области написали обращение сенатору Совета Федерации Федерального собрания РФ Наталии Косихиной. Они обозначили свою позицию по поводу многочисленных проверок магазинов сети «Светофор». Документ редакции 76.RU предоставили в пресс-службе компании.

Жители Ярославской области собрали 3 868 подписей под обращением. В нем они указывают, что считают несправедливыми проверки в магазинах.

— Сейчас по всей стране проводятся проверки этой сети со стороны Роспотребнадзора, Руспродсоюза, Россельхознадзора, Федеральной налоговой службы и других ведомств, инициированные депутатом Государственной думы Сергеем Лисовским. Эти события активно обсуждаются в прессе и на телевидении, — говорится в обращении.

Жители региона боятся, что из-за найденных нарушений «Светофоры» в Ярославской области могут закрыть. Люди пояснили, что если это произойдет, им придется покупать товары в магазинах, где они стоят ощутимо дороже.

— В других магазинах цены на аналогичные товары могут быть в два-три раза выше, и для нас, подписавшихся ниже, это огромные суммы, поскольку среди нас есть как пенсионеры, так и семьи с ограниченным бюджетом. Уважаемая Наталия Владимировна, просим вас проверить законность действий Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, Россельхознадзора и других ведомств на территории нашей области в отношении магазинов «Светофор». Если магазины действительно нарушают правила, пусть их обяжут устранить недочеты, но не закрывают, ведь от этого в первую очередь страдаем мы, покупатели, — говорится в обращении.

Текст обращения оказался в распоряжении редакции 76.RU Источник: пресс-служба торговой сети «Светофор»

С чего все началось

Ранее Роспотребнадзор сообщил о приостановке работы 76 магазинов торговой сети «Светофор» в России. В ведомстве поясняли, что проверка, проведенная на данных торговых площадках в январе 2025 года, выявила ряд грубых нарушений обязательных требований. Они были зафиксированы в каждой пятой пробе молочной и мясной продукции, в каждой шестой пробе консервов, в каждой четвертой пробе птицы.

Ярославскую область проверки не обошли стороной. В региональном Россельхознадзоре 11 февраля рассказали, что проверки проводились в 18 торговых точках региона. Во всех магазинах нашли нарушения. Среди них: отсутствие маркировки на продукцию, отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов, нарушение температурного режима хранения продукции, хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида, продажа товаров с истекшим сроком годности.

Проверяющие провели пробы 11 молочных и 11 мясных продуктов. В итоге выявили фальсификации жирами растительного происхождения, а еще наличие консервантов и антибиотиков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ярославскими магазинами «Светофор» владеет тверская фирма «Торгсервис 69», зарегистрированная в городе Вышний Волочек. До 2018 года ее учредителями были Валентина, Иван и Андрей Шнайдеры, Валерий Яковлев и Андрей Вейкулайнен. В 2018 году компания перешла под управление АО «Инвест Стандарт», зарегистрированного в Ярославле. Имя владельца АО «Инвест Стандарт» сейчас в открытых источниках не упоминается. При этом интересно, что та же ярославская компания АО «Инвест Стандарт» стала владельцем и «Торгсервисов» из ряда других регионов. Например, «Торгсервиса 150» из Люблино, «Торгсервиса 50» из Наро-Фоминска, «Торгсервиса 71» из Тульской области.

Представители ведомств нагрянули в магазины после того, как в конце 2024 года депутат Госдумы Сергей Лисовский попросил проверить «Светофоры» по всей России. Свое обращение он направил после жалоб поставщиков о несоблюдении закона о маркировке товара и технических регламентов о производстве продуктов.

В начале февраля 2025 года появилась информация о том, что налоговая служба начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест Стандарт», которому принадлежат магазины сети «Светофор» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.