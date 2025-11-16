НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 753мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Погода на неделю в Ярославле
«Умные решения»
Власти призвали подготовить авто к зиме
Закрывают ДК им. Добрынина
Почему пропал Wi-Fi
Опустевший ТЦ
Снес припаркованные авто
Почему все любят Гарри Поттера
Авто Власти призвали ярославцев подготовить автомобили к зимнему сезону

Власти призвали ярославцев подготовить автомобили к зимнему сезону

Просьбу опубликовала мэрия города

427
Дороги начали обрабатывать реагентами | Источник: Мэрия Ярославля / Telegram Дороги начали обрабатывать реагентами | Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

Дороги начали обрабатывать реагентами

Источник:

Мэрия Ярославля / Telegram

Власти Ярославля попросили автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Обращение опубликовала мэрия города в соцсетях.

«Убедительная просьба — замените летнюю резину на зимнюю. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. С наступлением заморозков это поможет избежать аварийных ситуаций и заторов на дороге», — указали в мэрии.

С 16 ноября дороги города начали обрабатывать реагентами, позволяющими избежать образования наледи. Работы проводятся ежедневно специалистами «Горзеленхозстроем».

Как сообщает мэрия, в первую очередь обрабатываются дороги мостов, далее остальные улицы города. Пешеходные зоны также посыпают реагентами.

Ранее наши коллеги объясняли, какой штраф можно получить за неправильную смену шин.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Автомобиль Смена резины
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
JayroslavMudryi
1 час
да хватит уже народ учить, у нас против вашего бездействия ни когда нет прав! только обращаться в суды , которые идут годами!! а то что вы обрабатываете не качественно дороги- то у вас отписки- Мы Вас предупреждали!!!
Гость
1 час
Лично меня призывать не надо,думаю адекватных водителей больше,кто уже давно сменил.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление