Власти призвали ярославцев подготовить автомобили к зимнему сезону

Власти Ярославля попросили автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Обращение опубликовала мэрия города в соцсетях.
«Убедительная просьба — замените летнюю резину на зимнюю. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. С наступлением заморозков это поможет избежать аварийных ситуаций и заторов на дороге», — указали в мэрии.
С 16 ноября дороги города начали обрабатывать реагентами, позволяющими избежать образования наледи. Работы проводятся ежедневно специалистами «Горзеленхозстроем».
Как сообщает мэрия, в первую очередь обрабатываются дороги мостов, далее остальные улицы города. Пешеходные зоны также посыпают реагентами.
