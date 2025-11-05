НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Эксперт напомнил, что за смену резины можно получить штраф. Что не так с такими шинами

Готовиться к зиме надо аккуратно

198
За шинами необходимо строго следить

За шинами необходимо строго следить

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

За неправильную смену шин на машине в России можно получить штраф. Об этом в разговоре с ТАСС напомнил Павел Федяев, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Владелец машины может получить штраф в двух случаях. Первый — если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм. Второй — если на одну ось установлены летние и зимние шины.

«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — сказал Павел Федяев журналистам.

Он также напомнил, что требования к покрышкам прописаны в подробном перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Этот перечень установлен правительством.

«За несоблюдение данных правил предусмотрены штрафы согласно статье 12.5 КоАП „Управление транспортным средством при наличии неисправностей“ в размере 500 рублей», — добавил Федяев.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Зимняя резина Смена шин Штраф Автомобиль
Комментарии
1
Гость
23 минуты
Помойка,а не страна.
