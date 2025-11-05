Эксперт напомнил, что за смену резины можно получить штраф. Что не так с такими шинами

За шинами необходимо строго следить Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

За неправильную смену шин на машине в России можно получить штраф. Об этом в разговоре с ТАСС напомнил Павел Федяев, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Владелец машины может получить штраф в двух случаях. Первый — если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм. Второй — если на одну ось установлены летние и зимние шины.

«Не забывайте и о техническом состоянии шин. Инспектор имеет право оштрафовать вас, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм или на одну ось установлены шины разного типа, например, зимняя и летняя», — сказал Павел Федяев журналистам.

Он также напомнил, что требования к покрышкам прописаны в подробном перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Этот перечень установлен правительством.