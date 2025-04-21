Ценопад без тормозов. Китайские бренды режут цены, но покупатели всё равно не идут

Haval Jolion — самый покупаемый в России китайский автомобиль Источник: скриншот видео с сайта haval.ru

Ценопад, который автомобильные дистрибьюторы запустили в начале марта, и не думает утихать. В надежде расшевелить продажи на стремительно сжимающемся рынке китайские бренды предлагают скидки до 800 тыс. рублей. Несмотря на щедрые предложения, полет продаж в пропасть в апреле остановить пока не вышло. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Jetour срезает ценники на свежие машины. Буквально на днях дистрибьютор объявил, что автомобили, собранные в 2025 году, будет отдавать дешевле на 50 тыс. рублей. Вместе с плюшками за покупку в кредит и трейд-ин совокупная выгода переваливает за 400 тыс. рублей, что делает детища молодого суббренда Chery доступнее, чем любую вазовскую Vesta.

Юнец Rox 01 за два месяца потерял в цене 750 тыс. рублей. Как следует из февральских прайсов, с 9,169 млн рублей внедорожник класса премиум, родившийся как стартап от производителя пылесосов Roborock при поддержке Xiaomi, откатился сегодня к 8,4 млн.

«Дочка» Great Wall Motor, производитель внедорожников премиум-класса Wey, при покупке кроссоверов Wey07 и Wey80 готова поступиться суммой в 100 тыс. рублей. Но вот уж где действительно разыгрался аттракцион щедрости, так это при покупке Wey05: с 23 марта, судя по архивной копии сайта, модель подешевела на 800 тыс. рублей, прямо сейчас машину можно взять за 4,9 млн.

Exeed, как может, марку держит. Из четырех моделей, представленных на российском рынке, цена «сдулась» только на одну: с 17 марта к сегодняшнему дню Exeed RX стал доступнее на 200 тыс. рублей, скатившись до 4,15 млн.

К таким уловкам продавцы, напуганные обрушением авторынка, прибегают уже не первый месяц, писала «Фонтанка». Однако достучаться до сердец покупателей это не сильно помогло: в сравнении с предыдущим годом продажи в марте срезались на 46%, впрочем, небольшой рост в 2% на фоне февраля всё же наметился.

Понятное дело, что с такими продажами реализовывать заложенные производителями планы непросто. Судя по цифрам первого квартала, если сложившийся тренд растянется хотя бы до лета, то до обозначенных китайцами вех не дотянет никто. Как пишет автоэксперт Олег Мосеев, ближе всех подошли к планке Geely / Knewstar и Lada, выполнившие за квартал 18% и 17% годового плана (в 100 тыс. и 450 тыс. продаж за год соответственно).

Любимцам россиян, Haval City и Chery, при сравнительно одинаковых годовых объемах в 160–170 тыс. штук удалось реализовать по 16% и 15%. Для китайских брендов, пришедших в РФ с серьезным намерением торговать (речь идет про Omoda, Belgee, Jetour и прочих лидеров продаж) и ожидающих продаж на уровне 60–80 тыс. штук по итогам года, реальность колеблется в диапазоне 10–11%. SWM и Kaiyi с изначально невеликими планами по факту можно пренебречь. Все остальные, скорее всего, тюкают своих машинодателей и просят «подрезать» им планы.

Размер бедствия у всех продавцов разный, однако, по оценкам экспертов, 2025 год с убытками закончит каждый третий дилер.

И дело даже не столько в том, что россияне ждут возвращения западных брендов, которым в начале февраля повеяло от риторики нового президента США Дональда Трампа. Нет, ну безусловно ждут, но также и понимают, что вернутся они с ценами на порядок выше, нежели уходили в 2022 году, и окажутся заметно дороже «китайцев».

Как подсчитал директор «Автостата» Сергей Целиков, за три года Hyundai прибавил в средневзвешенной цене 186%, подскочив с 1,6 до 4,6 млн рублей. Такая же картина у Volkswagen с ростом средневзвешенной цены на 198%, до 6,2 млн рублей. Это ли «бюджетные» машины, о которых мечтают «ждуны»? Едва ли.

По большей части покупателей отпугивает высокий «ключ», благодаря которому за пять лет придется еще одну почти полную стоимость машины отдать в виде процентов (при ставке по кредиту в среднем 26%). Ну и конечно же, кратно возросший утильсбор, благодаря которому при перемещении через границу машины взлетают в цене сразу вдвое.

Собственно, и сами «восточные» партнеры поняли, что нужно корректировать, поскольку бизнеса и легких денег при таком раскладе им не сделать. Причем не только планы продаж, но и объемы поставок. Как следует из данных китайской таможни, которые изучила «Фонтанка», за 2 месяца 2025 года поставки автомобилей в РФ Поднебесная сократила почти втрое. Если в прошлом году универсалов, седанов и машин повышенной проходимости было ввезено на 1,7 млрд долларов, то в этом году поставки ограничились суммой в 625 млн долларов. Если вести счет в штуках, поставки сократились вдвое, до 51,6 тыс. машин.