Покупательница Kia получила штраф в 855 тысяч за оплату наличными. Это коснется тысяч автомобилистов

Kia Sorento 2016 года выпуска был куплен за 2,85 млн рублей, но с учетом штрафа обошелся в 3,7 млн Источник: Артем Краснов











Россиянку, купившую за наличные подержанный Kia Sorento, оштрафовали на 855 тысяч рублей. Протокол в распоряжение редакции предоставил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Причиной штрафа стала передача наличных рублей гражданину Киргизии, что запрещено федеральным законом 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Мы спросили экспертов, как выявляются подобные сделки и кто в зоне риска. Оказалось, под удар попадают многие: через страны ЕАЭС ввезены миллионы машин, а оплата в наличной форме используется повсеместно.

Старый закон, новое применение

Автоюрист Лев Воропаев объясняет, что нормы закона 173-ФЗ действуют в России очень давно, еще с нулевых годов. Их основная цель — предотвратить непрозрачный вывод денег из Российской Федерации, а в последние годы — и борьба с финансированием терроризма. Расчеты с нерезидентами РФ за товары должны осуществляться с открытием банковских счетов. При суммах до $ 5000 допускаются банковские переводы, но в любом случае оплата наличными в пользу иностранцев запрещена .

— Это сделано прежде всего в интересах Банка России, который должен поддерживать баланс денежной массы в РФ. Рублевый денежный перевод через банки можно отследить и учесть в статистике, а расчеты в наличных «невидимы» для ЦБ, поэтому могут приводить к нарушению баланса, — говорит Лев Воропаев. — Но много лет эти меры применялись не к частным лицам, покупающим автомобили, а скорее к юрлицам. Валютный контроль был нужен прежде всего для борьбы с выводом активов из России.

Лев Воропаев говорит, что запрет на наличные расчеты с нерезидентами отражен в пунктах 3 и 4 статьи 14 федерального закона 173-ФЗ. При этом его нормы обычно не применялись к гражданам, покупающим машины у граждан Киргизии или других стран ЕАЭС.

За нарушение закона о валютном регулировании предусмотрено наказание по статье 15.25 КоАП. Штраф — 20–40% от суммы незаконной операции. Покупательнице Kia ценой 2,85 млн рублей выписали штраф в 30% от суммы сделки, то есть 855 тысяч.

Как ловят «наличников»

Лев Воропаев предполагает, что, скорее всего, при оформлении сделки использовалась стандартная форма договора купли-продажи с формулировкой о получении продавцом Kia наличных.

— После регистрации автомобиля ГАИ передает договор купли-продажи в ФНС, думаю, так служба и могла узнать об этой сделке, — говорит Лев Воропаев. — А затем покупательница написала в объяснительной, что приобретала автомобиль за наличные.

В объяснительной покупательница сослалась на незнание закона 173-ФЗ и подчеркнула отсутствие злого умысла Источник: материалы дела











Лев Воропаев считает, что в силу малозначительности нарушения у покупательницы Kia есть возможность отменить штраф в суде.

В последнее время финансовый контроль в отношении россиян стал заметно строже, например банки всё чаще блокируют карты и счета клиентов при подозрениях в незаконных операциях.

«Миллионы машин попадают — это точно»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин убежден, что проблема коснется огромного числа людей, покупавших импортные товары за наличный расчет.

— Сделки такого рода заключаются часто, потому что у нас через Киргизию, Армению, Казахстан и так далее приехал огромный объем автомобилей: речь о более чем миллионе машин абсолютно точно, — говорит он. — И многие из них оплачены наличными в адрес граждан других государств, то есть с нарушением требования валютного законодательства. Такой человек может ожидать получения штрафа.

На месте тех, кто покупал машину за наличку у иностранцев, я бы зарезервировал 20–40% суммы сделки для оплаты будущего штрафа Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

Эксперт говорит, что такие нормы явно прописаны в законе и юристам еще предстоит понять масштаб проблемы, поскольку она может касаться не только автомобилистов.

— Единственный путь оплатить такую сделку по закону — это банковский перевод, — продолжает Антон Шапарин. — Но очень часто люди платят за машину именно наличкой. Почему? Потому что часто банковский перевод может не дойти оперативно, зависнуть, человека могут заблокировать в рамках 115-ФЗ — борьба с отмыванием денежных средств. Перевести деньги в адрес граждан зарубежных государств зачастую затруднительно из-за санкций со стороны недружественных стран. Я так понимаю, что большинство граждан платили, платят и будут платить наличными.

Нужно ли ужесточать контроль за сделками такого рода в России? Да, всё должно быть законно Нет, смахивает на волюнтаризм