«Бегали по стенам». Волонтеры спасли 46 вислоухих кошек-мутантов, запертых в квартире — еще недавно она была питомником

Хозяйка животных оказалась в больнице, но еще до этого в питомнике возникли проблемы Источник: фонд помощи животным «Варежка»

Волонтеры благотворительного фонда «Варежка» спасли 46 истощенных вислоухих кошек с серьезными проблемами со здоровьем в Новосибирске. Их хозяйка держала питомник, но потом потеряла контроль над размножением любимцев. Наши коллеги из NGS.RU узнали, что поразило волонтеров в бывшем питомнике, который превратился в кошачий ад, и чем он запомнился соседям.

«Всё вышло из-под контроля»

Не нужно быть ветеринаром или генетиком, чтобы понять: у этой кошки серьезные проблемы с лапками. Помимо видимых повреждений, могут быть и внутренние деформации костей и хрящей Источник: фонд помощи животным «Варежка» Котята с трудом передвигаются, а некоторые даже не могут есть (хотя по возрасту им это положено) Источник: фонд помощи животным «Варежка»

О том, что в обычной квартире в хрущевке заперто не меньше 50 кошек, волонтерам благотворительного фонда «Варежка» рассказали не соседи кошачьего семейства, а знакомая хозяйки, которая заботилась о питомцах, пока ее приятельница находится в больнице.

По данным сервиса Rusprofile, новосибирский Благотворительный фонд помощи животным «Варежка» был основан в 2016 году, его директор — зоозащитница Анна Стародуб. Основной вид деятельности фонда — предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

«Хозяйка попросила эту женщину кормить кошек, дала разрешение пристроить их в добрые руки, и она [знакомая хозяйки] уже связалась с нами. Попросила каким-либо образом помочь, забрать хотя бы несколько кошек, поскольку все они истощены были, кто-то очень болен», — рассказала зоозащитница Галина Трощенкова.

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10 мая зоозащитники решили оценить ситуацию собственными глазами и поняли: если неравнодушная женщина и преувеличила, то совсем ненамного. Небольшая квартира едва вмещала целую стаю, состоящую из 46 голодных и грязных кошек. По словам Галины, состояние питомцев волонтеров не удивило: они не в первый раз пришли в перенаселенную квартиру, и к тому, что прокормить такое количество животных не способен ни один хозяин, были готовы, как и к ободранным стенам и мебели и запаху. Но не к тому, что обычная хрущевка окажется населенной мутантами.

«Ситуация отличалась тем, что здесь были шотландские вислоухие кошки. Хозяйка в прошлом была заводчицей животных, разводила их на продажу. Скорее всего, раньше всё у нее было нормально, но в какой-то момент что-то произошло в ее жизни, всё вышло из-под контроля, и животные стали бесконтрольно размножаться, — рассказала Галина Трощенкова. — Здесь, соответственно, никто за этим не следил, и рождались котята с мутациями. Есть животные с остеохондродисплазией вислоухих кошек, и мы подозреваем, что, скорее всего, если не у всех, то у большинства есть эти нарушения. Есть симптомы, что могут быть проблемы с почками у котов, будем их обследовать».

Остеохондродисплазия у шотландских кошек — это неизлечимое генетическое заболевание, связанное с геном вислоухости, которое вызывает нарушение формирования хрящевой ткани и деформацию скелета. Болезнь проявляется хромотой, утолщением хвоста и суставов, а также болью при движении. Котята с ОХД рождаются от двух вислоухих кошек, поэтому по правилам вязать вислоухую шотландскую кошку нужно с котом с прямыми ушами или наоборот.

О спасении кошек благотворительный фонд рассказывает в своих соцсетях. 46 очень нездоровых и нуждающихся в заботе животных — серьезная нагрузка на волонтеров Источник: varezhka_care_channel / T.me

По словам волонтеров, серьезнее всего заболевание проявилось у маленьких котят, один из которых едва может ходить и не ест самостоятельно, и у взрослой кошки, от недоедания и проявлений остеохондродисплазии напоминающей пятимесячного котенка. Правда, чтобы рассмотреть животных и даже сосчитать их, зоозащитницам из «Варежки» пришлось приложить изрядное количество усилий: питомцы спасаться не захотели.

«Вели себя они как все кошки в стрессе: бегали по стенам, по потолкам, все волонтеры, которые их ловили, в итоге искусанные, — рассказала Галина Трощенкова. — Сейчас, когда они уже успокоились и отошли от стресса, оказалось, что они довольно адекватные и дружелюбные, некоторые даже просят, чтобы их погладили. Но есть и те, которые до сих пор боятся».

Помимо серьезных обследований, рассказала зоозащитница, новые подопечные фонда нуждаются и в элементарном минимальном уходе: обработке от паразитов, прививках и стерилизации. Учитывая количество кошек, это обойдется в существенную для фонда сумму в 290 тысяч рублей.

Шотландские кошки дорого продали свою независимость. Большинство волонтерок, в том числе и позирующую на снимке зоозащитницу Екатерину, перепуганные питомцы искусали и исцарапали Источник: фонд помощи животным «Варежка» Когда кошки пришли в себя от пережитого стресса, оказалось, что многие из них — ласковые и контактные животные Источник: фонд помощи животным «Варежка»

Пристраивать животных волонтеры планируют только после лечения и стерилизации. Иначе, говорит Галина, велик риск, что новый хозяин тоже может решить заняться разведением «породистых» вислоухих пушистиков за небольшую цену, и тогда кошмар для котиков повторится по новому адресу.

Нехорошая квартира

Питомник шотландских кошек, расположенный по тому же адресу, что и квартира со спасенными котами, действительно существовал. В Сети до сих пор можно найти сайт, согласно которому заводчица специализируется на разведении британских и шотландских котят.

Правда, актуальность портала под большим вопросом: в качестве одного из возможных контактов на нем указан номер ICQ. В последний раз фотографии породистых котят (находящихся во много лучшем состоянии, нежели на фото волонтеров), бывшая заводчица, 60-летняя сибирячка Марина Б., выкладывала на своей странице во «ВКонтакте» в 2019 году, а в «Одноклассниках» — в 2024-м.

Даже минимальный уход, не говоря уже о серьезных обследованиях и последующем лечении мурлык, обойдется в сотни тысяч рублей Источник: фонд помощи животным «Варежка»

Но прославилась хозяйка квартиры, увы, не котами-чемпионами. В 2020 году по тому же адресу в Октябрьском районе уже побывали журналисты «Вестей»: в доме, где располагался питомник (уже тогда соседи называли его бывшим), засорилась канализация. Сантехник обнаружил, что причиной коммунальной аварии стали мертвые новорожденные котята, которых женщина спустила в унитаз.

В разговоре с журналистом одна из жительниц дома рассказала, что о спасении кошачьей семьи ничего не знает, так как живет в другом подъезде, но, как ей показалось, заводчица вела себя не самым адекватным образом.

Еще одна жительница дома высказалась о бывшем питомнике и его хозяйке еще более эмоционально.

«Эти девочки [зоозащитницы] не только котов — они людей спасли: мы тут задыхались все. Всех благ им, ну и кошечкам тоже. Насчет хозяйки ничего сказать не могу, но женщина она странная и, по-моему, о себе уже позаботиться не может», — отметила женщина.

Среди спасенных животных были и совсем крошечные котята Источник: фонд помощи животным «Варежка» И истощенные взрослые животные Источник: фонд помощи животным «Варежка»

Уточнить, до какого момента Марина Б. занималась продажей котят и что произошло с ее питомником, не удалось: оба номера мобильных телефонов женщины оказались выключены. НГС написал женщине в социальных сетях, чтобы узнать, как питомник ухоженных красавцев превратился в кошачий ад. Если она захочет озвучить свою точку зрения, материал будет дополнен.