45 кило хитрости: минипиг Розочка пожила на Рублевке, оказалась в приюте и, наконец, нашла свой дом. Видео

Елена и Петр полгода назад приютили минипига по имени Роза. Шестилетняя свинка успела сменить несколько домов: сначала жила в питомнике, откуда ее спасли и увезли на Рублевку, потом она оказалась в приюте, откуда и попала к владельцам из Башкирии. Не обманывайтесь приставкой «мини» в названии этого животного, на самом деле весит Розочка целых 45 кг, и это еще считается не очень много для такого вида.

Жизнь с минипигом требует терпения: Роза упряма, любопытна и не слишком воспитанна — любит переворачивать мусорки и сопротивляется стрижке копыт, а еще ненавидит принимать ванну. Но при всём этом она довольна умна, хорошо учится и выполняет трюки за угощения, особенно за фрукты, овощи и гречку.