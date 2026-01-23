НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
45 кило хитрости: минипиг Розочка пожила на Рублевке, оказалась в приюте и, наконец, нашла свой дом. Видео

45 кило хитрости: минипиг Розочка пожила на Рублевке, оказалась в приюте и, наконец, нашла свой дом. Видео

Хозяева необычного питомца рассказали про его особенности

Источник:

Городские медиа

Елена и Петр полгода назад приютили минипига по имени Роза. Шестилетняя свинка успела сменить несколько домов: сначала жила в питомнике, откуда ее спасли и увезли на Рублевку, потом она оказалась в приюте, откуда и попала к владельцам из Башкирии. Не обманывайтесь приставкой «мини» в названии этого животного, на самом деле весит Розочка целых 45 кг, и это еще считается не очень много для такого вида.

Подробнее смотрите в видео UFA1.RU.

Жизнь с минипигом требует терпения: Роза упряма, любопытна и не слишком воспитанна — любит переворачивать мусорки и сопротивляется стрижке копыт, а еще ненавидит принимать ванну. Но при всём этом она довольна умна, хорошо учится и выполняет трюки за угощения, особенно за фрукты, овощи и гречку.

Кроме нее, в доме живут пони, собаки, кошки и черепаха — всех животных семья спасла или взяла из приютов или из тяжелых ситуаций, и, несмотря на разнообразие, они мирно уживаются.

