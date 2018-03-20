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«Саратовские авиалинии» предоставят ярославцам замену самолётам Ан-148
20 марта 2018 17:34
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Ярославский аэропорт Туношна не будет разрывать контракт с «Саратовскими авиалиниями» после крушения самолёта этой авиакомпании. Об этом сегодня заявили в самой Туношне.
На данный момент Ространснадзор приостановил полёты самолётов Ан-148. Именно этот тип воздушного судна потерпел крушение 11 февраля в Московской области. И именно на таких самолётах запланированы рейсы в Анапу. В Туношне пояснили, что если до июня 2018 года эксплуатацию самолётов Ан-148 не возобновят, авиакомпания предоставит другие типы воздушных судов.
— По всем остальным маршрутам в Сочи, Симферополь, Турцию — рейсы запланированы на других типах воздушных судов «Эмбраер-190» и Як-42. Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» не аннулирован. Авиакомпания продолжает свою деятельность. Авиарейсы, запланированные из Ярославля, будут выполняться в соответствии с расписанием, — пояснили в Туношне.
Напомним, самолёт Ан-148 потерпел крушение 11 февраля 2018 года. В той трагедии погиб 29-летний ярославец Алексей Никитченко. После авиакатастрофы появилась информация о том, что ярославский аэропорт может разорвать контракты с «Саратовскими авиалиниями». В этом году из Ярославля можно будет улететь в Анапу, Симферополь, Сочи, Анталию и Даламан.
Фото: Саратовские авиалинии
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