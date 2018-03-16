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Сколько покупателей в Ярославле пытались взять гостиницу «Царьград»
16 марта 2018 11:27
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После информации о том, что историческому зданию на улице Андропова № 5 в Ярославле занизили цену продажи, мы решили узнать, сколько покупателей на него было за два года торгов.
Спойлер: нисколько.
— В настоящее время КУМИ мэрии Ярославля подготовлено постановление о приватизации данного объекта, которое находится на согласовании в структурных подразделениях мэрии, то есть объявления о продаже нет, — рассказали в городской администрации. — Стоимость можем сообщить только после подписания постановления мэром Ярославля.
Однако цифры по оценке здания уже предоставили депутатам муниципалитета. Здание бывшей гостиницы «Царьград», где последними «жильцами» были чиновники департамента городского хозяйства, оценили в 105,198 миллиона рублей. Продают его с середины 2016 года. Прошло уже семь конкурсов, но все признаны несостоявшимися по одной и той же причине — отсутствие заявок.
Фото: Ирина Плишина
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