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В аэропорту Ярославля начали строить международный терминал
22 февраля 2018 13:24
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После громких заявлений о международных перелётах в аэропорту Ярославля начали строить международный терминал. Он должен принять первых пассажиров уже в июне на рейсы до Турции.
Международный терминал создают из легковозводимых конструкций в качестве большой пристройки к основному зданию аэропорта. Стоимость самой лишь «коробки» пристройки чуть больше восьми миллионов рублей.
— В ближайшие дни начнется монтаж блоков стеновых панелей, кровли. Параллельно ведутся работы по организации зоны таможенного контроля зала прилета и дополнительных производственных помещений, которые необходимы для полноценной работы государственных контрольных органов, — рассказал генеральный директор ярославского аэропорта Анатолий Козлов. — К вопросу готовности аэропорта осуществить прием и отправку первого международного пассажирского авиарейса, который намечен к выполнению второго июня в Турцию, мы относимся очень ответственно. У нас нет права немного опоздать. По данному вопросу мы регулярно взаимодействуем с правительством Ярославской области.
Напомним, стали также известны реальные направления, которые планируют развивать из Ярославля в другие страны мира.
Фото: Анна Ёлкина
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