Прокуратура проверила мэра, заставившего подчинённых искупаться в Крещение

Ярославцы проверили силу духа — кто у проруби, а кто у мэра на планёрке

Делами духовными занялась ярославская прокуратура. А куда деваться — такое заявление написал в ведомство екатеринбуржец Дмитрий Калинин. Он пусть и не из Ярославля, но обеспокоился нарушением равенства религий. Это нарушение он усмотрел в новостях с планёрки мэра Ярославля. Перед Крещением Владимир Слепцов очень настоятельно рекомендовал подчинённым посетить купели ночью.

— Вы ведь православные люди? — многозначительно оглядел подчинённых на той планёрке Слепцов. И дал понять — ночь придётся провести на морозе. Там уж потом пошли обсуждать, что мэр имел в виду — то ли окунуться заставляет, то ли просто безопасность проверить. Но начальники департаментов, заместители тогда и глазом не моргнули: мы и сами хотели окунуться, и заставлять не надо. Видимо, да, православные. И окунулись.

Но Дмитрий Калинин не поверил. И на всякий случай написал обращение в прокуратуру.

— Мэр для всех граждан, а не каких-то отдельных религий, — считает Дмитрий. И беспокоится, что градоначальник смешивает рабочее с религиозным. В прокуратуре проверили. И написали Дмитрию ответ.

— Факта принуждения мэром Ярославля должностных лиц к купанию не установлено. Мер дисциплинарного воздействия за неисполнение «рекомендации» к указанным лицам не применялось и не планировалось применять, — ответили в прокуратуре Ярославля.

Так что нарушения не нашли, всё было добровольно.