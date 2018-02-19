|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Прокуратура проверила мэра, заставившего подчинённых искупаться в Крещение
19 февраля 2018 20:01
3 603 8
Делами духовными занялась ярославская прокуратура. А куда деваться — такое заявление написал в ведомство екатеринбуржец Дмитрий Калинин. Он пусть и не из Ярославля, но обеспокоился нарушением равенства религий. Это нарушение он усмотрел в новостях с планёрки мэра Ярославля. Перед Крещением Владимир Слепцов очень настоятельно рекомендовал подчинённым посетить купели ночью.
— Вы ведь православные люди? — многозначительно оглядел подчинённых на той планёрке Слепцов. И дал понять — ночь придётся провести на морозе. Там уж потом пошли обсуждать, что мэр имел в виду — то ли окунуться заставляет, то ли просто безопасность проверить. Но начальники департаментов, заместители тогда и глазом не моргнули: мы и сами хотели окунуться, и заставлять не надо. Видимо, да, православные. И окунулись.
Но Дмитрий Калинин не поверил. И на всякий случай написал обращение в прокуратуру.
— Мэр для всех граждан, а не каких-то отдельных религий, — считает Дмитрий. И беспокоится, что градоначальник смешивает рабочее с религиозным. В прокуратуре проверили. И написали Дмитрию ответ.
— Факта принуждения мэром Ярославля должностных лиц к купанию не установлено. Мер дисциплинарного воздействия за неисполнение «рекомендации» к указанным лицам не применялось и не планировалось применять, — ответили в прокуратуре Ярославля.
Так что нарушения не нашли, всё было добровольно.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров