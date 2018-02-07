Даже муха не пролетит: на ярославских вокзалах установили новые системы безопасности

Теперь багаж будут проверять досконально

Теперь можно не переживать за безопасность на ярославских вокзалах. На Московском вокзале и вокзале Ярославль-Главный установили интроскопы — устройства для досмотра багажа. Это специальные приборы, предназначенные для выявления взрывчатки, оружия и наркотиков. Их установили на входе в здания вокзалов. Сейчас приборы проходят тестирование.

— В результате изменится процесс прохода на вокзалы. Мы будем решать, как его ускорить, чтобы люди в очередях не стояли и не страдала антитеррористическая защищенность, — рассказал начальник Северного ГУ МВД России на транспорте Олег Царев.

В Туношне такой прибор уже давно стоит. Может быть поэтому к нам не побоялись направлять самолёты, которые из-за непогоды не смогли сесть в своих аэропортах.