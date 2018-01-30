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Стало известно, когда ярославцы покатаются на трамваях, которые подарила нам Москва
30 января 2018
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Москва подарила Ярославлю 20 трамваев из своего автопарка. Сейчас наконец приступили к оформлению транспорта в собственность города.
— Трамваи такие же, как наши, по износу. Мы не получим что-то новое и современное, но это и не барахло, — говорит директор Яргорэлектротранса Ильхам Худиев. — Трамваи могут служить по 15-20 лет, московские отходили только половину своего срока.
Столичными трамваями заменят самые старые красные вагоны, что ещё ездят по Ярославлю. Остальные будут на балансе предприятия в качестве дополнительной техники, которая всегда может выйти на рейс и заменить неисправный состав.
Оформлять трамваи в собственность города предстоит ещё не меньше месяца. Примерно через два месяца они уже могут выйти в рейс.
Ранее инженеры из Ярославля уже оценивали столичный б/у подарок.
Фото: Александра Савельева
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