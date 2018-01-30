Стало известно, когда ярославцы покатаются на трамваях, которые подарила нам Москва

Власти уверяют, что техника надёжная

Москва подарила Ярославлю 20 трамваев из своего автопарка. Сейчас наконец приступили к оформлению транспорта в собственность города.

— Трамваи такие же, как наши, по износу. Мы не получим что-то новое и современное, но это и не барахло, — говорит директор Яргорэлектротранса Ильхам Худиев. — Трамваи могут служить по 15-20 лет, московские отходили только половину своего срока.

Столичными трамваями заменят самые старые красные вагоны, что ещё ездят по Ярославлю. Остальные будут на балансе предприятия в качестве дополнительной техники, которая всегда может выйти на рейс и заменить неисправный состав.

Оформлять трамваи в собственность города предстоит ещё не меньше месяца. Примерно через два месяца они уже могут выйти в рейс.

Ранее инженеры из Ярославля уже оценивали столичный б/у подарок.