Город Где и во сколько окунуться: полный список всех купелей в Ярославле и области 17 января 2018 1 989 2 Крещение, Ярославль, купели В Ярославле в этом году оборудуют пять купелей В Крещение в Ярославле и области оборудуют купели, где верующие смогут окунуться. Возле всех купелей будут дежурить спасатели и медики, чтобы обеспечить безопасность людей и быстро отреагировать в случае экстренных ситуаций. Всего в Ярославской области можно будет окунуться в 46 местах. Главное управление МЧС России по Ярославской области сообщили, где и в какое время будут дежурить спасатели. В Ярославле в этом году оборудуют пять купелей: На Волге возле Толгского монастыря ожидается около 2,5 тысячи человек. Здесь будут дежурить спасатели и медики с 22:30 18 января до 5:00 19 января. Купель на центральном пляже реки Которосли оборудуют только 19 января. Окунуться здесь можно с 10 утра до 15:00. Предположительно здесь ожидают около 700 человек. Возле еще одной купели на Волге в Тверицах возле храма Софии Премудрой Божией спецслужбы будут дежурить с с 22:30 18 января до 5:00 19 января. Здесь ожидают 2500 человек. 1800 человек ожидают на пруду у храма Петра и Павла в Красноперекопском районе с 22:30 18 января до 5:00 19 января. С 22:30 18 января до 5:00 19 января будут дежурить спасатели на Волге в поселке Норское. Купель оборудуют возле Троицкой церкви. Здесь ожидают до 2100 человек. Купели в Ярославской области: Район Место проведения водосвятия (ожидаемое количество паломников) Дата и время проведения Некрасовский муниципальный район Некрасовский муниципальный район река Солоница поселок Некрасовское район Церкви Божей Матери ( до 300 чел) 00:00 — 02:00 19.01.2018. деревня Кувакино, пруд у храма Михаила Архангела (до 200 чел) 00:00 — 02:00 19.01.2018 село Рыбницы Храм Спаса нерукотворного река Волга (до 200 чел) 00:00 — 03:00 19.01.2018г. село Вятское Храм во имя Воскресения Христа пруд (до 50 чел) 00.00 — 02.00 19.01.2018 Ярославский муниципальный район деревня Прусово, Благовещенский храм река Волга (Заволжское сельское поселение) (до 100 чел.) 23:00 18.01.2017 — 01:00 19.01.2018 село Сарофоново, (Ивняковское сельское поселение), река Пажица (до 150 чел.) 00:00 — 03:00, 10:00 — 15:00 19.01.2018 село Пахма, Троицкий Храм река Пахма (Ивняковское сельское поселение) (до 100 чел). 10:00 — 15:00 19.01.2018 село Веденье, Троицкая церковь река Которосль (Карабихское сельское поселение) (до 30 чел) 00:00 — 01:00 19.01.2018 село Лучинское,Церковь Иокима и Анны пруд (Карабихское сельское поселение) (до 50 чел) 00:00 — 01:00 19.01.2018 село Устье, Смоленский храм река Волга (до 40 чел) 10:00 — 15:00 19.01.2018 село Толбухино, Храм Рождества Христова озеро Тарасово Кузнечихинское сельское поселение) (до 50 чел.) 00:00 — 01:00 19.01.2018 село Туношна, река Туношенка Церковь Рождества Богородицы (Туношенское сельское поселение) (до 300 чел). 00:00 — 01:00, 10:00 — 15:00 19.01.2018 село Солонец, (Курбское сельское поселение) река Которосль (до 40 чел.) 00:00 — 01:00 19.01.2018 село Васильевское Спасский храм река Курбица (до 50 чел) 23:00 18.01.2018 — 03:00 19.01.2018 Даниловский муниципальный район село Середа, река Касть, район автомобильного моста (до 300 чел) 00:00 — 02:00 19.01.2018 Рыбинский Муниципальный район поселок Переборы Рыбинское водохранилище район спасательной станции (до 2000 чел) 00:00 — 12:00 19.01.2018 село Глебово река Волга (до 100 чел) село Никола-Корма река Волга (до 50 чел) 00:00 — 03:00 19.01.2018 Гаврилов-Ямский муниципальный район город Гаврилов Ям ул Красноармейская 1. Храм Николая Чудотворца река Которосль (до 500 чел) 10:00 — 15:00 19.01.2018 село Унимерь Храм Троицы Живоначальной пруд (до 50 чел). 23:00 18.01.2018 — 02:00 19.01.2018 село Лахость Храм Воскресения Словущего р. Лахость (до 50 чел). село Великое улица Советская 36 Храм Рождества Богородицы пруд Черный (до 200 чел) 10:00 — 15:00 19.01.2018 Ростовский МР село Петровское, река Сара, (до 150 чел) 23:00 18.01.2018 — 04:00 19.01.2018 село Сулость Семибратовское сельское поселение Храм Андрея Стратилата Пруд (до 150 чел) 23:00 18.01.2018 — 04:00 19.01.2018 Спасо-Яковлевский мужской монастрырь пруд на территории (250 чел) 02:00 — 15:00 19.01.2017 поселок Семибратово Храм Пресвятого Серафима Садовского улица Садовая пруд (до 200 чел) 00:30 — 04:00 19.01.2018 г. Переславль Церковь Сорока мучеников устье река Трубеж (до 500 чел) 00:00 — 04:00 19.01.2018 Переславский Муниципальный район село Купанское река Векса (до 150) 11:00—13:00 19.01.2018 село Сольба ОПС Нагорье Николо-Сольбенский женский монастырь река Сольба (до 50 чел) 00:00—02:00 19.01.2018 село Андрианово река Нерль (до 50 чел) 11:00—13:00 19.01.2017 Угличский Муниципальный район городское поселение Углич река Волга (до 500 чел) Церковь Царевича Дмитрия на крови 00:00 — 03:30 19.01.2018 12:00 — 14:00 20.01.2018 Слободское сельское поселение село Дивная гора река Воржехоть (до 150 чел) 11:00 — 13:00 19.01.2018 Слободское сельское поселение село Золоторучье Храм Ильи Пророка река Волга (до 40 чел) 11:00 — 13:00 19.01.2018 деревня Головино сельский пруд (до 30 чел) 00:00 — 01:00 19.01.2018 село Воздвиженье река Пукша (до 50 чел) 11:00 — 13:00 19.01.2018 Пошехонский МР город Пошехонье река Согожа (50 м от спасательной станции) (до 250 чел) 00:00 — 02:30 19.01.2018 село Вощиково река Эга под мостом (до 50 чел) Брейтовский МР поселок Брейтово Богородице-Никольская часовня река Сить (до 300 чел) 00:00 — 02:30 19.01.2018 деревня Захарино Рыбинское водохранилище (до 70 чел) 12:00 — 16:00 19.01.2018 Первомайский муниципальный район поселок Пречистое район деревня Бабицино, река Урча (до 50 чел) 00:00 — 03:00 19.01.2018 село Кукобой, река Ухтома (до 70 чел) 00:00 — 02:00 19.01.2018 Тутаевский муниципальный район город Тутаев. Напротив Воскресенского собора река Волга (до 500 чел) 00:00 — 03:00 19.01.2018 село Белятино река Урдома (до150 чел) деревня Валулово храм Успенской Пресвятой Богородицы пруд (до 50 чел) Мышкинский муниципальный район город Мышкин, улица Никольская рекаВолга район старой пристани (до 200 чел) 14:00 — 17:00 19.01.2018 Любимский Муниципальный район город Любим река Урча (400 м. от Спасо-Веденеевского храма) (до 500 чел) деревня Павловка река Обнора (до 40 чел) деревня Слобода Геннадиев Монастырь озеро Сурское (до 40) Большесельский Муниципальный район Большое Село река Юхоть (до 300 чел) с 23.00 18.01.2018 до 01:30 19.01.2018 Читайте также: мэр приказал и все нырнут. Ярославские чиновники на Крещение полезут в ледяную прорубь. Елена Вахрушева Написать письмо Фото: Станислав Захарченко Понравилась статья? Поделитесь с друзьями! 12 ВКонтакте 16k Facebook 12 Одноклассники ... 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