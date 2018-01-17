Где и во сколько окунуться: полный список всех купелей в Ярославле и области

|
Район
|
Место проведения водосвятия
(ожидаемое количество паломников)
|
Дата и время проведения
|
Некрасовский
муниципальный
район
|
Некрасовский муниципальный район
река Солоница поселок Некрасовское район Церкви Божей Матери ( до 300 чел)
|
00:00 — 02:00
19.01.2018.
|
деревня Кувакино, пруд у храма Михаила Архангела
(до 200 чел)
|
00:00 — 02:00
19.01.2018
|
село Рыбницы Храм Спаса нерукотворного река Волга
(до 200 чел)
|
00:00 — 03:00
19.01.2018г.
|
село Вятское Храм во имя Воскресения Христа
пруд (до 50 чел)
|
00.00 — 02.00
19.01.2018
|
Ярославский
муниципальный
район
|
деревня Прусово, Благовещенский храм река Волга
(Заволжское сельское поселение) (до 100 чел.)
|
23:00 18.01.2017 — 01:00 19.01.2018
|
село Сарофоново,
(Ивняковское сельское поселение), река Пажица
(до 150 чел.)
|
00:00 — 03:00, 10:00 — 15:00
19.01.2018
|
село Пахма, Троицкий Храм река Пахма (Ивняковское сельское поселение)
(до 100 чел).
|
10:00 — 15:00
19.01.2018
|
село Веденье, Троицкая церковь река Которосль (Карабихское сельское поселение)
(до 30 чел)
|
00:00 — 01:00
19.01.2018
|
село Лучинское,Церковь Иокима и Анны пруд (Карабихское сельское поселение) (до 50 чел)
|
00:00 — 01:00
19.01.2018
|
село Устье, Смоленский храм река Волга (до 40 чел)
|
10:00 — 15:00
19.01.2018
|
село Толбухино, Храм Рождества Христова озеро Тарасово Кузнечихинское сельское поселение)
(до 50 чел.)
|
00:00 — 01:00
19.01.2018
|
село Туношна, река Туношенка Церковь Рождества Богородицы (Туношенское сельское поселение) (до 300 чел).
|
00:00 — 01:00,
10:00 — 15:00
19.01.2018
|
село Солонец, (Курбское сельское поселение) река Которосль (до 40 чел.)
|
00:00 — 01:00
19.01.2018
|
село Васильевское Спасский храм река Курбица (до 50 чел)
|
23:00 18.01.2018 — 03:00 19.01.2018
|
Даниловский
муниципальный
район
|
село Середа, река Касть, район автомобильного моста
(до 300 чел)
|
00:00 — 02:00
19.01.2018
|
Рыбинский Муниципальный район
|
поселок Переборы Рыбинское водохранилище район спасательной станции
(до 2000 чел)
|
00:00 — 12:00
19.01.2018
|
село Глебово река Волга
(до 100 чел)
|
|
село Никола-Корма река Волга
(до 50 чел)
|
00:00 — 03:00
19.01.2018
|
Гаврилов-Ямский
муниципальный
район
|
город Гаврилов Ям ул Красноармейская 1. Храм Николая Чудотворца река Которосль
(до 500 чел)
|
10:00 — 15:00
19.01.2018
|
село Унимерь Храм Троицы Живоначальной пруд
(до 50 чел).
|
23:00 18.01.2018 — 02:00 19.01.2018
|
село Лахость Храм Воскресения Словущего р. Лахость (до 50 чел).
|
|
село Великое улица Советская 36 Храм Рождества Богородицы
пруд Черный (до 200 чел)
|
10:00 — 15:00
19.01.2018
|
Ростовский МР
|
село Петровское, река Сара,
(до 150 чел)
|
23:00 18.01.2018 — 04:00 19.01.2018
|
село Сулость Семибратовское сельское поселение Храм Андрея Стратилата Пруд
(до 150 чел)
|
23:00 18.01.2018 — 04:00
19.01.2018
|
Спасо-Яковлевский мужской монастрырь пруд на территории (250 чел)
|
02:00 — 15:00
19.01.2017
|
поселок Семибратово Храм Пресвятого Серафима Садовского улица Садовая пруд (до 200 чел)
|
00:30 — 04:00
19.01.2018
|
г. Переславль
|
Церковь Сорока мучеников устье река Трубеж (до 500 чел)
|
00:00 — 04:00
19.01.2018
|
Переславский Муниципальный район
|
село Купанское река Векса
(до 150)
|
11:00—13:00
19.01.2018
|
село Сольба ОПС Нагорье Николо-Сольбенский женский монастырь река Сольба (до 50 чел)
|
00:00—02:00
19.01.2018
|
село Андрианово река Нерль
(до 50 чел)
|
11:00—13:00
19.01.2017
|
Угличский Муниципальный район
|
городское поселение Углич
река Волга (до 500 чел)
Церковь Царевича Дмитрия на крови
|
00:00 — 03:30
19.01.2018
12:00 — 14:00 20.01.2018
|
Слободское сельское поселение село Дивная гора река Воржехоть
(до 150 чел)
|
11:00 — 13:00
19.01.2018
|
Слободское сельское поселение село Золоторучье Храм Ильи Пророка река Волга
(до 40 чел)
|
11:00 — 13:00
19.01.2018
|
деревня Головино
сельский пруд
(до 30 чел)
|
00:00 — 01:00
19.01.2018
|
село Воздвиженье
река Пукша
(до 50 чел)
|
11:00 — 13:00
19.01.2018
|
Пошехонский МР
|
город Пошехонье река Согожа (50 м от спасательной станции) (до 250 чел)
|
00:00 — 02:30
19.01.2018
|
село Вощиково река Эга под мостом (до 50 чел)
|
|
Брейтовский МР
|
поселок Брейтово Богородице-Никольская часовня река Сить (до 300 чел)
|
00:00 — 02:30
19.01.2018
|
деревня Захарино Рыбинское водохранилище
(до 70 чел)
|
12:00 — 16:00
19.01.2018
|
Первомайский
муниципальный
район
|
поселок Пречистое район деревня Бабицино, река Урча
(до 50 чел)
|
00:00 — 03:00 19.01.2018
|
село Кукобой, река Ухтома
(до 70 чел)
|
00:00 — 02:00
19.01.2018
|
Тутаевский
муниципальный
район
|
город Тутаев. Напротив Воскресенского собора
река Волга (до 500 чел)
|
00:00 — 03:00 19.01.2018
|
село Белятино река Урдома
(до150 чел)
|
|
деревня Валулово храм Успенской Пресвятой Богородицы пруд (до 50 чел)
|
|
Мышкинский
муниципальный
район
|
город Мышкин, улица Никольская рекаВолга район старой пристани (до 200 чел)
|
14:00 — 17:00
19.01.2018
|
Любимский Муниципальный район
|
город Любим река Урча (400 м. от Спасо-Веденеевского храма) (до 500 чел)
|
|
деревня Павловка река Обнора
(до 40 чел)
|
|
деревня Слобода Геннадиев Монастырь озеро Сурское
(до 40)
|
|
Большесельский
Муниципальный район
|
Большое Село
река Юхоть (до 300 чел)
|
с 23.00 18.01.2018
до 01:30 19.01.2018