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В Переславле на Крещение православных не пустят к купелям
17 января 2018
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В Переславле-Залесском верующие не смогут окунуться в иордань во время Крещения. Такое решение пришлось принять местным властям из-за погоды.
— Толщина льда у нас составляет всего 8–9 сантиметров, это опасно, — рассказали в отделе по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям Переславля.
Но успокоили: окунуться православные всё-таки смогут. Можно будет прийти на два источника — в местном монастыре.
В МЧС также уточнили, что толщина льда не позволить окунуться в иордань и жителям Любима.
Читайте также: как пережить крещенские купания: советы медиков и спасателей.
Фото: Лев Белков
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