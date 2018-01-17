В Переславле на Крещение православных не пустят к купелям

Купели на реке в Переславле ставить не будут

В Переславле-Залесском верующие не смогут окунуться в иордань во время Крещения. Такое решение пришлось принять местным властям из-за погоды.

— Толщина льда у нас составляет всего 8–9 сантиметров, это опасно, — рассказали в отделе по военно-мобилизационной работе и чрезвычайным ситуациям Переславля.

Но успокоили: окунуться православные всё-таки смогут. Можно будет прийти на два источника — в местном монастыре.

В МЧС также уточнили, что толщина льда не позволить окунуться в иордань и жителям Любима.

Читайте также: как пережить крещенские купания: советы медиков и спасателей.